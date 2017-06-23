Создание интернет-магазина

Строительство интернет-магазина - дело нетривиальное. Уже лишь только потому, что недорогих но, в то же время, достаточно надежных решений для этого существует немного. Обычно рекомендуют использовать связку WordPress+модуль магазина. Среди них есть достаточно надежные, а взломоустойчивость и быстродействие самой системы можно повысить простыми методами, которые я собираюсь описать в одном из следующих постов. Кратко скажу лишь, что среди них - закрытие "админпанели" соответствующей директивой, настройка разрешений в закрытые разделы сайта только для определенных IP и тщательный контроль логов сервера.

Рассмотрим некоторые плагины для CMS-Wordpress, которые помогут решить задачу создания интернет-магазина. Пока всерьез мы их не тестировали (хотя некоторые из них уже установлены на эмулятор веб-сервера). Эта большая работа ещё впереди. А с первым знакомством поможет нам материал с сайта shop-script.su

CMS WordPress первоначально создавалась, как платформа для ведения блога. Однако, за свою почти десятилетнюю историю (появилась в 2003 году) обзавелась специальными плагинами (расширениями), которые позволяют делать на ней проекты, практически любой сложности.

Так же, как и большинство универсальных CMS, WordPress имеет модульную структуру. Её возможности расширяются за счёт установки специальных расширений, называемые плагинами. Сегодня существует несколько десятков плагинов и для ведения электронной коммерции. Многие из них можно дополнительно расширить с помощью специальных модулей. Учитывая, что WordPress бесплатна, то и большинство расширений к ней также бесплатны или имеют символичную цену, редко превышающую 100 долларов.

Расширения отличаются функциональностью и возможностями, многие имеют русский перевод. Основным недостатком большинства wordpress-плагинов интернет-магазина является их ориентация на европейский и американский рынок и вытекающие из нее проблемы с системами приёма платежей и службами доставки. Но это можно решить доработкой кода.

1. WP eCommerce

Самый популярный и функциональный интернет магазин на WordPress. Имеет сотни дополнительных расширений и шаблонов. Прост и бесплатен в использовании, имеет много коммерческих дополнений и опций. Переведен на русский и весьма популярен среди российских разработчиков. Из преимуществ можно отметить возможность полной настройки внешнего вида магазина, редактируемые способы оплаты и доставки, SEO-настройки, возможность продажи электронных товаров и многое другое. Более подробно ознакомиться с функционалом можно на официальном сайте разработчика: getshopped.org

2. eShop

Простой плагин интернет магазина, который подойдёт для маленьких проектов, а также для создания на сайте каталога продукции. В базе имеются все необходимые функции: редактирование каталога и заказов, уведомление по email, приём электронных денег (PayPal и другие иностранные системы), редактирование доставки и так далее. Имеет документацию по использованию и платные расширения. Сайт разработчика Quirm.net

3. Shopperpress

Очень интересный профессиональный плагин интернет магазина. В своём роде - «коробочное решение». Стоимость расширения 199 долларов (или 79 долларов по акции). По сведениям от разработчиков на Shopperpress было создано более 10 000 интернет магазинов. В комплекте есть всё необходимое для современного интернет магазина: приём электронных платежей, SEO-оптимизация, 27 красочных встроенных шаблонов, слайдер и «карусели», удобная админка и многое другое. Более подробно можно ознакомиться на официальном сайте: shopperpress.com.

4. Quick Shop

Этот плагин, который отличается минималистичной простотой нужен для того, чтобы добавить небольшой каталог товаров на свой блог или сайт, с возможностью заказа по email. В целом назвать это полноценным интернет магазином нельзя, так как нет очень многих функций, скорее плагин пнапоминает корзину заказов. Подойдёт тем, кому не нужно ничего лишнего.

5. Shopp

Ещё одно платное решение для интернет магазина. По функционалу не уступает Shopperpress, по цене чуть дороже (если покупать лицензию для разработчика). Имеет множество расширений и шаблонов. Как и любая коммерческая разработка отличается качественным кодом и множеством возможностей для электронной коммерции. Официальный сайт: shopplugin.net

6. YAK для WordPress

Чем то похож на Quick Shop только более функциональный. Помимо обычных функций создания каталога и продуктов имеются платёжные шлюзы и возможность задания модификаций товара. Также работает на базе связывания страниц блога с карточками товара.

7. WooCommerce

Бесплатный мощный плагин интернет магазина. Имеет 28 отличных шаблонов на все популярные темы. По функционалу не уступает eCommerce. Однако чуть менее популярен. Годится для создания малых и средних интернет магазинов. WooCommerce имеет множество недорогих расширений, которые правда ориентированы больше на западную аудиторию. В любом случае, данное расширение заслуживает внимания.

8. PHPurchase или cart66

Ещё одно платное расширение для электронной коммерции. Согласно данным на официальном сайте, PHPurchase перестал модифицироваться и стал выпускаться под маркой cart66. Стоимость cart66 варьируется от 89 долларов до 299, в зависимости от выбранной лицензии. По функционалу данный плагин не уступает конкурентам, так что если Вам он понравился то можете смело с ним работать. Официальный сайт cart66.com

9. MarketPress

Чрезвычайно мощный и функциональный плагин, который стоит 79 у.е. в месяц. Оплата при этом идёт за техническую поддержку. Особенностью данного расширения является не только его функциональность и количество шаблонов (более 350), но и возможность модифицировать интернет магазин под свои нужды силами разработчиков. Официальный сайт: premium.wpmudev.org/project/e-commerce

10. WP-Shop

Русскоязычный скрипт интернет магазина который адаптирован по нужды рунета: есть приём денег webmoney, QIWI, Яндекс Деньги, VISA и MasterCard и экспорт в Яндекс Маркет. Есть слайдеры товаров, а также функция создания товаров с модификациями. Прекрасно подходит для простых интернет магазинов.

Следующий пост будет посвящен установке и настройке WP.

Официальный сайт: wp-shop.ru

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