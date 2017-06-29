Не IT-шный пост (про книгу и армию)

Недавно прочел поразительный по силе воздействия на читателей роман американского писателя Роберта Флэнагана — черви (Maggot). Книга рассказывает о подготовке морских пехотинцев в США в 50-60 годах прошлого века. Автор написал роман на основе собственных впечатлений о нескольких месяцах, проведенных в «учебке», или, как её называют в США – в «рекрутском депо» на острове Пэррис-Айленд, в Южной Каролине. Сам он уволился из армии капралом.

Название «Черви» переводятся, как Maggot, а не игриво, «Worms», как мы привыкли и слово это отражает именно отношение «отцов-командиров» к будущим пехотинцам.

В американской армии и по сей день солдатами командуют сержанты. Не номинально, как у нас в армии, в Советской и нынешней, где сержанта срочной службы можно было просто «послать» подальше, особенно, если вы с ним – одного призыва и особого авторитета он не имеет. В американской армии сержанты для солдата – настоящее начальство, это «боги», которые решают его судьбу. Так это было раньше, так и сейчас.

На это накладывается и тот факт, что в США армия – в основном, профессиональная (резервистов призывают только в случае войны) и там солдатам платят неплохое денежное довольствие, которого в конце пятидесятых годов, в предкризисный и совсем непростой для США период, итогом которого стало разрушение Бреттон-Вудской валютной системы, от чего США не смогли оправиться ещё 20 лет, вполне хватало молодому человеку на жизнь. А после увольнения солдат, имея хорошие рекомендации, запросто мог устроиться на приличную работу или пойти на учебу в университет. Так что, служба, в те времена была неплохим стартом для юноши.

Морпех США, Вьетнам, 1966 год

Но пройти «учебку» было непросто. Вот отрывок из книги, который прекрасно даст вам понять, чего стоила в те годы подготовка к ратному труду в США:

— Бегом, черт вас всех подери! Бегом, скоты! Шевелись! Шевелись, говорю! Эй ты, жирная рожа! Чего чешешься? А ты, коротышка? Хочешь схлопотать? Так дождешься. В два счета получишь. А ну, трясите задницами, червяки паршивые! Шевелись! Не бойсь, не отвалятся! Бегом!

Под эту брань — сочетание строевого подсчета и отъявленной грубости — Магвайр гнал взвод по плацу. С винтовками, поднятыми на вытянутых руках над головой, в серебристых касках, сбившихся от бега набок, совершенно запыхавшиеся солдаты действительно скорее походили на стадо, нежели на воинское подразделение. Наконец сержант повернул их в сторону казармы.

— Запомните, скоты, — кричал он на бегу, — когда я подойду к крыльцу, ни одной задницы не должно торчать из дверей. Чтоб вся скотина уже была в стойле. Кого догоню на ступеньках, пусть на себя пеняет.

И это, ещё, как говорится, «цветочки». Вот как автор описывает жестокие последствия избиения рекрута:

— Кончай притворяться, подонок!

Магвайр слегка наклонился над лежащим. Но солдат бился и выл все сильнее.

— Придержите же ему ноги, — крикнул Мидберри. Магвайр помедлил, но потом наступил ногой на корчившегося от боли солдата, зажал ему ноги своими ногами. Мидберри расстегнул ему рубашку, отпустил ремень, потом стянул брюки вместе с трусами. Дыхание у Купера было неровным, хриплым, и всхлипывания не ослабевали, руки конвульсивно прижимались к низу живота. С трудом оторвав их, Мидберри увидел, что пах у солдата залит кровью, там все набухло и посинело.

— Чтоб ты сдох, подонок паршивый, — прошипел Магвайр. — Пропади пропадом.

Конечно, это все звучит жестоко. А переводчик – советский флотский офицер, капитан первого ранга Белащенко, благодаря которому книга увидела свет в СССР, в 1979 году, не преминул снабдить предисловие нелестными для американской армии оценками. Впрочем, думаю, зря – избиений, дедовщины и прочей дряни в нашей армии хватало всегда.

Скорее всего, в пятидесятые и шестидесятые всего этого было гораздо меньше, чем в более поздние годы, когда в армии СССР появились уголовники, внедрившие там свои порядки и взаимоотношения.

Тут стоит отметить, что книга - очень старая, вышла она в 1971 году и описывает события, происходившие 67 лет назад, в 1958 году (автору – 76 лет). И хотя, никаких отсылок ко времени происходивших в романе событий нет, внимательный читатель найдет их, споткнувшись об упоминании «нового» фильма, на который водили новобранцев – «80 дней вокруг света». Картина вышла, как раз в 1956-м… Тогда и в армии и в самой стране проблем было куда больше, чем сегодня.

О жестокости в американской армии в те годы свидетельствует и Википедия:

Военное командование закрывало глаза и даже поощряло жестокость и побои сержантов-инструкторов по отношению к новобранцам. За околовековую историю рекрутского депо морской пехоты Пэррис-Айленд по вине сержантов погибли сотни новобранцев.

Яркий пример подобного отношения — сержант-инструктор Мэтью Маккеон. В ночь на 9 апреля 1956 года в рекрутском депо морской пехоты Пэррис-Айленд пьяный сержант Метью Маккеон в ливень поднял 74 новобранца, загнал в болотистую местность и там заставил переправляться через реку Риббон-Крик. В результате утонуло 6 человек.

На удивление, Маккеону в суде были вынесены обвинения всего лишь в халатном отношении к службе, повлёкшим за собой гибель людей, и распитии спиртных напитков в казарме. Он был приговорён к 9 месяцам тюрьмы, разжалованию в рядовые и штрафу в 270 долларов. Однако командование снизило тюремное пребывание до 3 месяцев, а также отменило штраф. После этого Маккеон вернулся на службу.

Военные просто покрывали свои преступления и защищали даже самых отъявленных негодяев. Что, в принципе, старается делает любая армия или спецслужба.

Проблемы были и в самой стране. Можете себе представить многотысячный бунт в Детройте. В результате которого погибли сотни гражданских и военных, сгорели тысячи зданий, а в город вошла для наведения порядка Национальная гвардия? Да, это США шестидесятых…

За прошедшие десятилетия, как сама страна, так и американская армия, конечно, очень сильно изменились. Сейчас в казармах жизнь устроена не хуже, чем в иных наших квартирах. В армии появились женщины (в пятидесятых годах прошлого века это было бы немыслимо). Есть они и в морской пехоте, их можно увидеть в любом сюжете на «Youtube», демонстрирующем учения "морпехов". Есть даже художественный фильм, посвященный тому, с каким трудом женщины добивались равноправных условий службы в армии и в морской пехоте, называется он – «Солдат Джейн».

Сейчас в армии США служат не только люди разных национальностей и вероисповедания. Там хватает даже лиц нетрадиционной ориентации (главком сухопутных войск Эрик Фэннинг, например – открытый гей). А рядовой Брэдли Мэннинг, которого осудили за сотрудничество с «Викиликс», даже сменил пол на женский. И, хотя, особой толерантности к рекрутам нет, их, уж точно, сержанты не бьют. Проще вернуть недотепу, лентяя или хулигана на "гражданку".

Тем не менее, мы говорим не о современной американской армии, а о той – из пятидесятых, которая легко «вскрывала» характер человека, могла сделать его калекой на всю жизнь, а то и вовсе – убить. Из солдат там напрочь выколачивали все человеческое.

— Эй, вы там, — продолжал тем временем штаб-сержант. — Запомните хорошенько. У нас здесь нет ни ниггеров, ни косоглазых, ни гансов или там всяких полячишек. Никого. Есть только одни желторотые сопляки, цыплячье дерьмо, паршивые червяки. Только они, и никого больше. Вся ваша банда, все вы вместе взятые не стоите ни дерьма. Цена вам грош, да и то в базарный день. Так что в этом вы все равны. И будете такими до тех пор, пока мы — сержанты-инструкторы — не сделаем из вас что-нибудь порядочное. Ясненько?

— Так точно, сэр!

— Вы все тут — дерьмо, грошовые черви, — разглагольствовал Магвайр. — И упаси вас бог хоть на минуту забыть об этом. Дерьмо и черви. И обращаться поэтому мы с вами будем соответственно. Пока не увидим, выйдет из вас что-нибудь подходящее или нет. Пока не убедимся, что из вас получатся настоящие морские пехотинцы. Ведь только морской пехотинец — это настоящий мужчина и человек. Слышите, скоты? Только он, и никто другой. Это — святая правда. Усекли?

— Так точно, сэр!

Впрочем, маньяк-сержант, избивавший рекрутов до полусмерти, отмечал и хвалил их за успехи, а за пределами части был отличным семьянином, воспитывал дочерей и мечтал о сыне. Вот такая вот коллизия.

Надо сказать, что Роберт Флэнаган долго (10 лет) не мог издать свою книгу. Её не хотели публиковать и никто особенно не верил тому, о чем писал бывший капрал. Но в начале семидесятых, когда выступления против войны во Вьетнаме достигли пика и начались столкновения народа с полицией и армией, произошли расстрелы антивоенных студенческих демонстраций в Кентском и Джексоновском университетах, книга легко «легла» на прилавки магазинов и разошлась за эти годы четвертьмиллионным тиражом.

Всем, кто был и не был в армии, рекомендую этот роман для прочтения. Неважно, что это было давно и что армии сейчас – другие. Важно то, как меняются человеческие характеры в критической ситуации. Плохо или хорошо, то, что собственные принципы могут оказаться важнее, даже собственной жизни и благополучия? Именно на этот вопрос пытался ответить своей книгой Роберт Флэнаган. И оставил решение нам с Вами.