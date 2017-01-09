Промышленная разработка мобильных приложений под iOS (Xamarin iOS)

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Дата проведения: 

с 16.01.2017 по 17.01.2017

Место проведения: 

Платно

Мобильная разработка — это тренд. Это целый мир, в котором каждые несколько месяцев меняется все. И ты можешь быть частью этого мира.

Программа

 60 часов

  1. Введение

    Введение в Xamarin. Промышленная разработка. Архитектура мобильного приложения

  2. User interface

    Создание и редактирование Views. Типы View. Отображение iOS компонент для пользователя

  3. User interface.Part 2

    Использование и создание View Controllers. Навигация между экранами. Storyboards

  4. User interface.Part 3

    Работа с TableViews и CollectionViews

  5. Data

    Работа с данными. File system. SQLite. Работа с iCloud

  6. Multimedia resources

    Работа с изображениями, видео, камерой

  7. Location services

    Работа с локацией пользователя. Использование карт

  8. Graphics

    Работа с анимациями. Графика

  9. Hardware

    Работа с сенсорами устройства: гироскоп, акселерометр и т.д.

  10. iOS-specific components

    Работа с сервисом телефона. Работа с сообщениями

  11. Multitasking

    Использование многозадачности. Состояния

  12. Localization & deploying

    Локализация приложения. AppStore

  13. Выполнение выпускной работы (работа над индивидуальным проектом)
  14. Завершение курса и презентация проекта

Для кого?

  • во-первых, для тех, кто владеет основами программирования и хочет начать карьеру в IT. Мы даем возможность изучить технологию, с помощью которой можно писать на любой платформе, с основным упором на мобильную разработку
  • во-вторых, для тех, кто уже пишет на .NET/схожих технологиях, но хотел бы перейти на мобильную разработку

Тренер курса:

Никита Абросимов

Никита Абросимов

TechLead в компании Colours H.V(Нидерланды).

Пишите: ca@imaguru.by

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