Промышленная разработка мобильных приложений под iOS (Xamarin iOS)

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Место проведения:
Мобильная разработка — это тренд. Это целый мир, в котором каждые несколько месяцев меняется все. И ты можешь быть частью этого мира.
Программа
60 часов
- Введение
Введение в Xamarin. Промышленная разработка. Архитектура мобильного приложения
- User interface
Создание и редактирование Views. Типы View. Отображение iOS компонент для пользователя
- User interface.Part 2
Использование и создание View Controllers. Навигация между экранами. Storyboards
- User interface.Part 3
Работа с TableViews и CollectionViews
- Data
Работа с данными. File system. SQLite. Работа с iCloud
- Multimedia resources
Работа с изображениями, видео, камерой
- Location services
Работа с локацией пользователя. Использование карт
- Graphics
Работа с анимациями. Графика
- Hardware
Работа с сенсорами устройства: гироскоп, акселерометр и т.д.
- iOS-specific components
Работа с сервисом телефона. Работа с сообщениями
- Multitasking
Использование многозадачности. Состояния
- Localization & deploying
Локализация приложения. AppStore
- Выполнение выпускной работы (работа над индивидуальным проектом)
- Завершение курса и презентация проекта
Для кого?
- во-первых, для тех, кто владеет основами программирования и хочет начать карьеру в IT. Мы даем возможность изучить технологию, с помощью которой можно писать на любой платформе, с основным упором на мобильную разработку
- во-вторых, для тех, кто уже пишет на .NET/схожих технологиях, но хотел бы перейти на мобильную разработку
Тренер курса:
Никита Абросимов
TechLead в компании Colours H.V(Нидерланды).
Пишите: ca@imaguru.by
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