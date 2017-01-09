Промышленная разработка мобильных приложений под iOS (Xamarin iOS)

Мобильная разработка — это тренд. Это целый мир, в котором каждые несколько месяцев меняется все. И ты можешь быть частью этого мира.

Программа 60 часов Введение Введение в Xamarin. Промышленная разработка. Архитектура мобильного приложения User interface Создание и редактирование Views. Типы View. Отображение iOS компонент для пользователя User interface.Part 2 Использование и создание View Controllers. Навигация между экранами. Storyboards User interface.Part 3 Работа с TableViews и CollectionViews Data Работа с данными. File system. SQLite. Работа с iCloud Multimedia resources Работа с изображениями, видео, камерой Location services Работа с локацией пользователя. Использование карт Graphics Работа с анимациями. Графика Hardware Работа с сенсорами устройства: гироскоп, акселерометр и т.д. iOS-specific components Работа с сервисом телефона. Работа с сообщениями Multitasking Использование многозадачности. Состояния Localization & deploying Локализация приложения. AppStore Выполнение выпускной работы (работа над индивидуальным проектом) Завершение курса и презентация проекта

Для кого? во-первых, для тех, кто владеет основами программирования и хочет начать карьеру в IT. Мы даем возможность изучить технологию, с помощью которой можно писать на любой платформе, с основным упором на мобильную разработку

во-вторых, для тех, кто уже пишет на .NET/схожих технологиях, но хотел бы перейти на мобильную разработку