6-я международная конференция о трендах в fintech-сфере, майнинге, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2024 пройдет 25 мая. Мероприятие пройдет в офлайн- и онлайн-режимах. На конференции выступят эксперты в области fintech, майнинга, блокчейна, криптовалют. Также будет организована стартап-сессия для инвесторов.

Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено. Не пропустите самое масштабное событие в fintech-сфере!

Формат: online + offline + after party.

Формат expo-зоны: стенды компаний, нетворкинг зоны, стены вакансий и предложений от партнеров.

Дата: 25 мая 2024 г.

Локация: Минск, проспект Победителей, 103, "Виктория Олимп", зал "Барселона"

Стоимость: бесплатно и платно (99 BYN) по предварительной регистрации. Следите за обновлениями в телеграм-канале или на сайте конференции.