IT Entrance 2017 Весна

22 апреля в бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий состоится конференция IT Entrance 2017. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих, заранее зарегистрировавшихся на сайте.

Знаете, что в ИТ-отрасли большие зарплаты и хотите стать одним из тех, кто их получает? Мечтаете, что ваши дети станут ИТ-специалистами? Планируете начать карьеру в ИТ после университета? Не можете определиться, на какие курсы лучше пойти?

Если вы задавали себе хоть один подобный вопрос, то вам стоит посетить IT Entrance 2017 – конференцию для тех, кто хочет попасть в ИТ сферу, но не знает, с чего начать.

На конференции расскажут о:

Выборе специальности в сфере ИТ для переподготовки;

Карьерных возможностях и перспективных специальностях в сфере ИТ;

Составлении резюме и прохождении собеседования в ИТ-компании;

Выборе курсов переподготовки на ИТ-специалиста.

Директор Образовательного центра Парка высоких технологий Вадим Зеленков расскажет слушателям о том, какие ИТ-кадры будут наиболее востребованы в ближайшем будущем и курсы по каким профессиям сейчас лучше всего вкладывать свои деньги и время.

Как определиться с IT специальностью и не жалеть о своем решении, какое образование получить и достичь максимального уровня необходимых знаний для начинающего специалиста, участники мероприятия узнают от Павла Специана, генерального директора Компьютерной Академии "ШАГ".

О важности знания английского языка как фактора успешного закрепления в ИТ расскажет Елена Володько, директор языковой школы LinguaLand.

Кирилл Грушевич, инструктор учебного центра Polygon и сертифицированный Unity-разработчик с восьмилетним опытом работы в геймдеве, расскажет о том, как можно относительно легко начать разрабатывать игры.

Кому обязательно стоит прийти на конференцию?

Людям, желающим переквалифицироваться в ИТ из других областей;

Начинающим ИТ-специалистам, которые хотят повысить свои профессиональные навыки;

Студентам технических специальностей.

IT Entrance 2017 — возможность попасть в ИТ уже завтра. Вас ждут более 20 спикеров, которые помогут вам найти себя в сфере информационных технологий.

Организаторами конференции IT Entrance 2017 выступают Парк высоких технологий, IT-портал KV.by и каталог учебных курсов Recoursia. Узнать о том, как прошла конференция в прошлом году, можно здесь.

Генеральный партнер конференции – Образовательный центр Парка высоких технологий. Официальные партнеры – Учебно-практический центр компьютерной графики и разработки игр "Полигон", ИТ-Академия "БелХард", Компьютерная Академия "ШАГ", Центр стажировок "БелХард", языковая школа LinguaLand.