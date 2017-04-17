Готовы ли вы к тому, что blockchain изменит вашу жизнь? Согласны ли вы с тем, что по своей значимости данную технологию можно сопоставить с созданием интернета и повсеместной смартфонизацией? Как blockchain связан с Индустрией 4.0? Как работают “умные контракты” в Etherium? Безопасно ли хранить данные в blockchain? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет получить на предстоящем бесплатном митапе.

Рады сообщить, что своей экспертизой в этой области готов поделиться blockchain-разработчик, лидер группы по созданию децентрализованных автономий Airalab - Сергей Лоншаков (г. Тольятти)

Тема: "Как построить автономную экономику роботов, заботящуюся о людях"

Описание: Сергей Лоншаков продемонстрирует модель рынка, который способен обеспечить коммуникацию множества роботизированных корпораций в процессе производства и логистики. Это финальный аккорд, которого не хватает для воплощения идей индустрии 4.0

В рамках доклада будут рассмотрены следующие вопросы:

Проблемы коммуникаций на пути роботизации промышленности и логистики

Новая институциональная экономическая теория в помощь Индустрии 4.0

Протокол коммуникации роботизированных корпораций

Демонстрация работы рынка покупки данных с сенсоров с помощью умных контрактов сети Ethereum

Приглашаем всех интересующихся 27 апреля в пространство “Башня” на первую встречу в веренице blockchain митапов.

Регистрация по ссылке: https://www.eventbrite.com/e/blockchain-meetup-tickets-33429724205