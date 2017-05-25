Первый в Беларуси «Научный хакатон»

В начале июня 2017 года в Парке высоких технологий пройдет SciHackathon (Научный хакатон) — первый научный хакатон, в котором учёные и специалисты из разных областей будут совместно работать над решением задач, в результате чего планируется создать концепты или прототипы инновационных продуктов в виде аппаратных устройств, программного обеспечения, автоматизированных систем и электронных сервисов.



В настоящее время подготовлены 12 научных задач из таких областей как медицина, химия, генетика и фармакогенетика, ботаника и др. Организаторы приглашают к участию программистов, инженеров, дизайнеров, UX-специалистов, разработчиков мобильных приложений для практической реализации научных идей. Регистрация участников продолжится до 31 мая.



В рамках подготовки к мероприятию будут проходить рабочие встречи с учеными, где разработчики смогут получить консультацию специалистов из разных сфер, обсудить предварительные результаты, объединиться в команды. Планируется проведение тренингов по презентации проектов и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также встреч с менторами.



Ищем специалистов:

C/C++, Python, Java, .NET, PHP;

HTML/ CSS/ JavaScript;

ObjectiveC/ MacOS/ IPhone, Android;

UX/Visual/3D Designers;

В рамках проведения «Научного Хакатона» мы приглашаем вас на митапы по средам на площадке ПВТ, где будут проводиться обучающие и консультационные сессии под руководством экспертов в области науки, бизнеса и ИТ.



У вас будет возможность обсудить задачи, получить экспертную помощь, объявить о вакантных местах в команде и не только.

Присоединяйтесь и решайте научные задачи командами!

Для участия в SciHackathon необходимо зарегистрироваться по ссылке.