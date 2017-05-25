Первый в Беларуси «Научный хакатон»

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Дата проведения: 

с 02.06.2017 по 04.06.2017

Место проведения: 

Бесплатно

В начале июня 2017 года в Парке высоких технологий пройдет SciHackathon (Научный хакатон) — первый  научный хакатон, в котором учёные и специалисты из разных областей будут совместно работать над решением задач, в результате чего планируется создать концепты или прототипы инновационных продуктов в виде аппаратных устройств, программного обеспечения, автоматизированных систем и электронных сервисов.
 
В настоящее время подготовлены 12 научных задач из таких областей как медицина, химия, генетика и фармакогенетика, ботаника и др. Организаторы приглашают к участию программистов, инженеров, дизайнеров, UX-специалистов, разработчиков мобильных приложений для практической реализации научных идей. Регистрация участников продолжится до 31 мая.
 
В рамках подготовки к мероприятию будут проходить рабочие встречи с учеными, где разработчики смогут получить консультацию специалистов из разных сфер, обсудить  предварительные результаты, объединиться в команды. Планируется проведение тренингов по презентации проектов и теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), а также встреч с менторами.
 
Ищем специалистов:

  • C/C++, Python, Java, .NET, PHP;
  • HTML/ CSS/ JavaScript;
  • ObjectiveC/ MacOS/ IPhone, Android;
  • UX/Visual/3D Designers;

В рамках проведения «Научного Хакатона» мы приглашаем вас на митапы по средам на площадке ПВТ, где будут проводиться обучающие и консультационные сессии под руководством экспертов в области науки, бизнеса и ИТ.

У вас будет возможность обсудить задачи, получить экспертную помощь, объявить о вакантных местах в команде и не только.

Присоединяйтесь и решайте научные задачи командами!

Для участия в SciHackathon необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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