Дата проведения:
Место проведения:
26 августа в бизнес-клубе Imaguru в очередной раз пройдёт ежегодный фестиваль Coding Fest. В этот день каждый желающий сможет окунуться в ИT-мир, оценить свои силы и, возможно, принять для себя важное решение.
Coding Fest – день, когда каждый может стать программистом.
Imaguru Coding Academy приглашаем к участию всех желающих:
- специалистов из других областей, не связанных с ИT;
- студентов;
- начинающих специалистов.
Участие в фестивале бесплатное по предварительной записи.
Программа:
9.00-10.00 – бодрящий кофе, регистрация участников, выбор ролей;
10.00-10.30 – приветственное слово организаторов и генерального спонсора;
10.30-11.00 – распределение на команды;
11.00-13.30 – мастер-классы: дизайн, разработка, маркетинг, управление проектами;
13.30-14.00 – обед
14.00-18.00 – работа по брифу, подготовка презентации;
18.00-19.30 – презентация решений;
19.30-20.00 – награждение победителей, закрытие фестиваля;
20.00 – вечеринка
А так же много новых друзей, полезных знакомств, плодотворный нетворкинг и шквал положительных эмоций!
Мы ждем вас!
Комментарии
"Ограждение", блиннЪ! (Разорвут ведь.)
Наверное, награждение?
Без Вас мы бы не догадались.
Ну так и я о том же
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