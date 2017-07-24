Coding Fest

Версия для печатиВерсия для печати

Дата проведения: 

26.08.2017

Место проведения: 

Платно

26 августа в бизнес-клубе Imaguru в очередной раз пройдёт ежегодный фестиваль Coding Fest. В этот день каждый желающий сможет окунуться в ИT-мир, оценить свои силы и, возможно, принять для себя важное решение.

Coding Fest – день, когда каждый может стать программистом. 

Imaguru Coding Academy приглашаем к участию всех желающих:

  • специалистов из других областей, не связанных с ИT;
  • студентов;
  • начинающих специалистов. 

Участие в фестивале бесплатное по предварительной записи.

Программа:

9.00-10.00     –    бодрящий кофе, регистрация участников, выбор ролей;

10.00-10.30   –    приветственное слово организаторов и генерального спонсора;

10.30-11.00   –    распределение на команды;

11.00-13.30   –    мастер-классы: дизайн, разработка, маркетинг, управление проектами;

13.30-14.00   –   обед

14.00-18.00   –   работа по брифу, подготовка презентации;

18.00-19.30   –    презентация решений;

19.30-20.00   –    награждение победителей, закрытие фестиваля;

20.00             –   вечеринка

А так же много новых друзей, полезных знакомств, плодотворный нетворкинг и шквал положительных эмоций!

Мы ждем вас!

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

аграждение победителей

"Ограждение", блиннЪ! (Разорвут ведь.)

Аватар пользователя mental

mental

Наверное, награждение? 

Аватар пользователя mike

mike

Без Вас мы бы не догадались.laugh

-1
Аватар пользователя mental

mental

Ну так и я о том же 

Добавить комментарий