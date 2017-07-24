26 августа в бизнес-клубе Imaguru в очередной раз пройдёт ежегодный фестиваль Coding Fest. В этот день каждый желающий сможет окунуться в ИT-мир, оценить свои силы и, возможно, принять для себя важное решение.

Coding Fest – день, когда каждый может стать программистом.

Imaguru Coding Academy приглашаем к участию всех желающих:

специалистов из других областей, не связанных с ИT;

студентов;

начинающих специалистов.

Участие в фестивале бесплатное по предварительной записи.

Программа:

9.00-10.00 – бодрящий кофе, регистрация участников, выбор ролей;

10.00-10.30 – приветственное слово организаторов и генерального спонсора;

10.30-11.00 – распределение на команды;

11.00-13.30 – мастер-классы: дизайн, разработка, маркетинг, управление проектами;

13.30-14.00 – обед

14.00-18.00 – работа по брифу, подготовка презентации;

18.00-19.30 – презентация решений;

19.30-20.00 – награждение победителей, закрытие фестиваля;

20.00 – вечеринка

А так же много новых друзей, полезных знакомств, плодотворный нетворкинг и шквал положительных эмоций!

Мы ждем вас!