Open Day: Cтань профи в ИТ v.2.0

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Дата проведения:
13.09.2017
Место проведения:
Бесплатно
ИПК технологий информаитзации и управления БГУ, программа переподготовки «Программное обеспечение информационных систем» проводит мероприятие OPEN DAY: Стань профи в ИT v.2.0.
Дню программиста посвящается...
Программа:
1. Дискуссии на темы:
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Переподготовка в «ИT-шника»
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Поиск работы в области ИТ после переподготовки
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Трудоустройство в области ИТ после переподготовки
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Стажировка в крупнейших ИТ-компаниях Республики Беларусь и Европы
2. Квести и задания на темы программирования
3. Информационные речи партнёров
Подробности – по ссылке.
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