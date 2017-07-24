Open Day: Cтань профи в ИТ v.2.0

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Дата проведения: 

13.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

ИПК технологий информаитзации и управления БГУ, программа переподготовки «Программное обеспечение информационных систем» проводит мероприятие OPEN DAY: Стань профи в ИT v.2.0. 

Дню программиста посвящается...

Программа:

1. Дискуссии на темы:

  • Переподготовка в «ИT-шника»

  • Поиск работы в области ИТ после переподготовки

  • Трудоустройство в области ИТ после переподготовки

  • Стажировка в крупнейших ИТ-компаниях Республики Беларусь и Европы

2. Квести и задания на темы программирования

3. Информационные речи партнёров

Подробности – по ссылке

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