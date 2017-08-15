Интенсив в Минске: как запустить бизнес с минимальным бюджетом?

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Дата проведения: 

с 02.10.2017 по 03.10.2017

Место проведения: 

Бесплатно

2-3 сентября в Минске пройдет интенсив по созданию и развитию бизнесов и стартапов. Это уникальная возможность прокачать себя и свой бизнес (бизнес-идею) с крутейшими профессионалами. 100% стоимости обучения за участников уже оплатили спонсоры мероприятия.

За два дня участникам предстоит проработать бизнес-идею, создать прототип и определить эффективные каналы привлечения первых клиентов. Они окунуться в атмосферу запуска стартапа, а также  приобретут друзей и партнеров.

В  программе:

  • Поиск бизнес-идеи. Анализ рынка. 
  • Разработка продукта с учетом интересов пользователей.
  • Разработка бизнес-модели.
  • Тестирование бизнес-модели. 
  • Разработка продающего сайта.
  • Основные инструменты рекламы бизнес-проекта.
  • Бонусный блок: чего хочет инвестор от стартапа, или что делать и что говорить, чтобы получить инвестиции.

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

Подробности на сайте мероприятия

Все занятия Стартап-школы Labintel проводятся ООО «Лаборатория интеллекта» в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). 

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