Интенсив в Минске: как запустить бизнес с минимальным бюджетом?

2-3 сентября в Минске пройдет интенсив по созданию и развитию бизнесов и стартапов. Это уникальная возможность прокачать себя и свой бизнес (бизнес-идею) с крутейшими профессионалами. 100% стоимости обучения за участников уже оплатили спонсоры мероприятия.

За два дня участникам предстоит проработать бизнес-идею, создать прототип и определить эффективные каналы привлечения первых клиентов. Они окунуться в атмосферу запуска стартапа, а также приобретут друзей и партнеров.

В программе:

Поиск бизнес-идеи. Анализ рынка.

Разработка продукта с учетом интересов пользователей.

Разработка бизнес-модели.

Тестирование бизнес-модели.

Разработка продающего сайта.

Основные инструменты рекламы бизнес-проекта.

Бонусный блок: чего хочет инвестор от стартапа, или что делать и что говорить, чтобы получить инвестиции.

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.

Подробности на сайте мероприятия

Все занятия Стартап-школы Labintel проводятся ООО «Лаборатория интеллекта» в партнерстве с общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ), в рамках проекта «Создание устойчивой инфаструктуры для поддержки развития стартапов и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).