Я.Субботник в Минске

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Дата: 9 сентября, 10:00
Дата проведения:
09.09.2017
Место проведения:
Бесплатно
Приглашаем разработчиков на очередной Я.Субботник. На этот раз будут доклады про принципы разработки беспилотного автомобиля, принцип инверсии зависимостей и AppMetrica. Программа рассчитана на довольно опытных специалистов.
Количество мест в зале ограничено, поэтому обязательно зарегистрируйтесь заранее — до 14:00 8 сентября.
Дата: 9 сентября, 10:00
Место: г.Минск, пр-т. Дзержинского, 1е (Renaissance Minsk Hotel)
Регистрация: бесплатно
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