Я.Субботник в Минске

Приглашаем разработчиков на очередной Я.Субботник. На этот раз будут доклады про принципы разработки беспилотного автомобиля, принцип инверсии зависимостей и AppMetrica. Программа рассчитана на довольно опытных специалистов.

Количество мест в зале ограничено, поэтому обязательно зарегистрируйтесь заранее — до 14:00 8 сентября.

Дата: 9 сентября, 10:00

Место: г.Минск, пр-т. Дзержинского, 1е (Renaissance Minsk Hotel)

Регистрация: бесплатно