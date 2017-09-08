Дата проведения:
28.09.2017
Место проведения:
Бесплатно
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28 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Принципы построения компании на основе философии Lean». Спикером выступит Олег Кондрашов.
В ходе семинара Олег поделится свои практическим опытом построения компании на основе философии Lean, а так же ответит на другие актуальные вопросы стартап сферы.
Справочно:
Олег Кондрашов - генеральный директор EnCata, инвестор и инженер. В этом году получил звание «Минчанин года в промышленности». Закончил Физический фалькутет в БГУ.
Время: 19.00 – 21.00
Место: Бизнес-инкубатор ПВТ
Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.
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