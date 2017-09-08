28 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Принципы построения компании на основе философии Lean». Спикером выступит Олег Кондрашов.

В ходе семинара Олег поделится свои практическим опытом построения компании на основе философии Lean, а так же ответит на другие актуальные вопросы стартап сферы.

Справочно:

Олег Кондрашов - генеральный директор EnCata, инвестор и инженер. В этом году получил звание «Минчанин года в промышленности». Закончил Физический фалькутет в БГУ.

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Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.