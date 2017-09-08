Принципы построения компании на основе философии Lean

Дата проведения: 

28.09.2017

Место проведения: 

Бесплатно

28 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет семинар на тему: «Принципы построения компании на основе философии Lean». Спикером выступит Олег Кондрашов.  

В ходе семинара Олег поделится свои практическим опытом построения компании на основе философии Lean, а так же ответит на другие актуальные вопросы стартап сферы.  

 

Справочно:

Олег Кондрашов - генеральный директор EnCata, инвестор и инженер. В этом году получил звание «Минчанин года в промышленности». Закончил Физический фалькутет в БГУ.

Ссылка на регистрацию

Время: 19.00 – 21.00

Место: Бизнес-инкубатор ПВТ

Минск, ул. А. Купревича 1, корпус 5.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Добавить комментарий