Международная организация Scrum.org представляет 28-29 сентября 2017 г. в Минске официальный 2-дневный сертификационный тренинг Professional Scrum Master на русском языке. Программа и материалы тренинга подготовлены создателем Scrum Кеном Швабером и экспертами Scrum.org.

В стоимость тренинга включены сертификационный экзамен PSM-I, скидка на экзамен продвинутого уровня PSM-II, официальные учебные материалы Scrum.org, обеды и кофе-паузы.

Почему Scrum?

По данным Forrester, 90% команд, работающих по Agile, используют Scrum. При этом сегодня Scrum не только стал де-факто стандартом в области разработки программного обеспечения, но и начинает активно использоваться в других областях: создании прототипов материальной продукции, продажах, маркетинге, банковской деятельности и не только.

Тренинг Professional Scrum Master поможет Вам действительно глубоко понять Scrum, подтвердить свой уровень понимания сертификатом, и заговорить на одном языке с профессионалами по всему миру, использующими Scrum.

Почему Professional Scrum Master?

Уникальная унифицированная программа. Все тренеры Scrum.org во всех странах мира используют единый учебный материал, созданный автором Scrum Кеном Швабером и постоянно обновляемый сообществом тренеров Scrum.org. Это позволяет гарантировать нашим слушателям качество предоставляемого материала и его соответствие высоким стандартам Scrum.org. Сертификат. Не выдается просто за присутствие на тренинге. После тренинга вас ожидает официальный экзамен PSM-I, включающий 80 вопросов на английском языке, на которые вам дается всего 60 минут. Это серьезное испытание, но большинство наших слушателей с ним справляются. Такой, действительно заработанный сертификат, соответственно, выше ценится и признается во всем мире. Тренер. Тренеры Scrum.org проходят личное интервью с создателем Scrum Кеном Швабером, а также долгую процедуру отбора и ревью. Даже для опытного Scrum-тренера процесс аккредитации в Scrum.org или Scrum Alliance, как правило, занимает не один год. Неслучайно в Беларуси на данный момент есть только один лицензированный Scrum-тренер.

Основные темы тренинга

Теория Scrum: эмпирическое управление сложной работой.

В каких сиутациях работают Agile/Scrum.

Почему важно знать Scrum, даже если вы используете другой процесс.

Фрэймворк Scrum. Роли, практики, события и артефакты.

За что отвечает каждая из ролей. В чем отличие от традиционных ролей.

Product Backlog – создание, поддержка и «груминг».

Приоритезация требований в Agile/Scrum.

Планирование и отслеживание прогресса по проекту в целом.

Оценки в Scrum. Абсолютные и относительные оценки.

Планирование спринта. Ежедневные митинги. Отслеживание прогресса по спринту.

Цель спринта. Зачем она нужна и как ее достичь.

Ревью спринта и ретроспектива – что общего и в чем отличия.

Основные правила и шаги ретроспективы. Техники ретроспектив.

Ценности Scrum. Почему все начинается с ценностей.

Scrum-команда. Самоорганизация и кросс-функциональность.

Как стартовать новую Scrum-команду и обеспечить успех командной работы.

Какие качества и навыки нужны для роли Scrum Master.

Стоимость участия: от 1099 BYN

Место проведения: Минск, Проспект Победителей, 20