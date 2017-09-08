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Международная организация Scrum.org представляет 28-29 сентября 2017 г. в Минске официальный 2-дневный сертификационный тренинг Professional Scrum Master на русском языке. Программа и материалы тренинга подготовлены создателем Scrum Кеном Швабером и экспертами Scrum.org.
В стоимость тренинга включены сертификационный экзамен PSM-I, скидка на экзамен продвинутого уровня PSM-II, официальные учебные материалы Scrum.org, обеды и кофе-паузы.
Почему Scrum?
По данным Forrester, 90% команд, работающих по Agile, используют Scrum. При этом сегодня Scrum не только стал де-факто стандартом в области разработки программного обеспечения, но и начинает активно использоваться в других областях: создании прототипов материальной продукции, продажах, маркетинге, банковской деятельности и не только.
Тренинг Professional Scrum Master поможет Вам действительно глубоко понять Scrum, подтвердить свой уровень понимания сертификатом, и заговорить на одном языке с профессионалами по всему миру, использующими Scrum.
Почему Professional Scrum Master?
- Уникальная унифицированная программа. Все тренеры Scrum.org во всех странах мира используют единый учебный материал, созданный автором Scrum Кеном Швабером и постоянно обновляемый сообществом тренеров Scrum.org. Это позволяет гарантировать нашим слушателям качество предоставляемого материала и его соответствие высоким стандартам Scrum.org.
- Сертификат. Не выдается просто за присутствие на тренинге. После тренинга вас ожидает официальный экзамен PSM-I, включающий 80 вопросов на английском языке, на которые вам дается всего 60 минут. Это серьезное испытание, но большинство наших слушателей с ним справляются. Такой, действительно заработанный сертификат, соответственно, выше ценится и признается во всем мире.
- Тренер. Тренеры Scrum.org проходят личное интервью с создателем Scrum Кеном Швабером, а также долгую процедуру отбора и ревью. Даже для опытного Scrum-тренера процесс аккредитации в Scrum.org или Scrum Alliance, как правило, занимает не один год. Неслучайно в Беларуси на данный момент есть только один лицензированный Scrum-тренер.
Основные темы тренинга
- Теория Scrum: эмпирическое управление сложной работой.
- В каких сиутациях работают Agile/Scrum.
- Почему важно знать Scrum, даже если вы используете другой процесс.
- Фрэймворк Scrum. Роли, практики, события и артефакты.
- За что отвечает каждая из ролей. В чем отличие от традиционных ролей.
- Product Backlog – создание, поддержка и «груминг».
- Приоритезация требований в Agile/Scrum.
- Планирование и отслеживание прогресса по проекту в целом.
- Оценки в Scrum. Абсолютные и относительные оценки.
- Планирование спринта. Ежедневные митинги. Отслеживание прогресса по спринту.
- Цель спринта. Зачем она нужна и как ее достичь.
- Ревью спринта и ретроспектива – что общего и в чем отличия.
- Основные правила и шаги ретроспективы. Техники ретроспектив.
- Ценности Scrum. Почему все начинается с ценностей.
- Scrum-команда. Самоорганизация и кросс-функциональность.
- Как стартовать новую Scrum-команду и обеспечить успех командной работы.
- Какие качества и навыки нужны для роли Scrum Master.
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