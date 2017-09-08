Тренинг Professional Scrum Master

Дата проведения: 

с 28.09.2017 по 29.09.2017

Место проведения: 

Платно

Международная организация Scrum.org представляет 28-29 сентября 2017 г. в Минске официальный 2-дневный сертификационный тренинг Professional Scrum Master на русском языке. Программа и материалы тренинга подготовлены создателем Scrum Кеном Швабером и экспертами Scrum.org. 

В стоимость тренинга включены сертификационный экзамен PSM-I, скидка на экзамен продвинутого уровня PSM-II, официальные учебные материалы Scrum.org, обеды и кофе-паузы.

Почему Scrum?

По данным Forrester, 90% команд, работающих по Agile, используют Scrum. При этом сегодня Scrum не только стал де-факто стандартом в области разработки программного обеспечения, но и начинает активно использоваться в других областях: создании прототипов материальной продукции, продажах, маркетинге, банковской деятельности и не только.

Тренинг Professional Scrum Master поможет Вам действительно глубоко понять Scrum, подтвердить свой уровень понимания сертификатом, и заговорить на одном языке с профессионалами по всему миру, использующими Scrum.

Почему Professional Scrum Master?

  1. Уникальная унифицированная программа. Все тренеры Scrum.org во всех странах мира используют единый учебный материал, созданный автором Scrum Кеном Швабером и постоянно обновляемый сообществом тренеров Scrum.org. Это позволяет гарантировать нашим слушателям качество предоставляемого материала и его соответствие высоким стандартам Scrum.org.
  2. Сертификат. Не выдается просто за присутствие на тренинге. После тренинга вас ожидает официальный экзамен PSM-I, включающий 80 вопросов на английском языке, на которые вам дается всего 60 минут. Это серьезное испытание, но большинство наших слушателей с ним справляются. Такой, действительно заработанный сертификат, соответственно, выше ценится и признается во всем мире.
  3. Тренер. Тренеры Scrum.org проходят личное интервью с создателем Scrum Кеном Швабером, а также долгую процедуру отбора и ревью. Даже для опытного Scrum-тренера процесс аккредитации в Scrum.org или Scrum Alliance, как правило, занимает не один год. Неслучайно в Беларуси на данный момент есть только один лицензированный Scrum-тренер.

Основные темы тренинга

  • Теория Scrum: эмпирическое управление сложной работой.
  • В каких сиутациях работают Agile/Scrum.
  • Почему важно знать Scrum, даже если вы используете другой процесс.
  • Фрэймворк Scrum. Роли, практики, события и артефакты.
  • За что отвечает каждая из ролей. В чем отличие от традиционных ролей.
  • Product Backlog – создание, поддержка и «груминг».
  • Приоритезация требований в Agile/Scrum.
  • Планирование и отслеживание прогресса по проекту в целом. 
  • Оценки в Scrum. Абсолютные и относительные оценки.  
  • Планирование спринта. Ежедневные митинги. Отслеживание прогресса по спринту.
  • Цель спринта. Зачем она нужна и как ее достичь. 
  • Ревью спринта и ретроспектива – что общего и в чем отличия.
  • Основные правила и шаги ретроспективы. Техники ретроспектив.
  • Ценности Scrum. Почему все начинается с ценностей.
  • Scrum-команда. Самоорганизация и кросс-функциональность.
  • Как стартовать новую Scrum-команду и обеспечить успех командной работы.
  • Какие качества и навыки нужны для роли Scrum Master.

Стоимость участия: от 1099 BYN

Место проведения: Минск, Проспект Победителей, 20

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