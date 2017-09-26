3 октября ждем предпринимателей и руководителей IT-компаний на бесплатном мастер-классе “Бухгалтерия говорит ДА”.

Мы расскажем:

1. Как упростить документооборот и выстроить его с контрагентами?

- электронные документы с ЭЦП* и без - особенности использования, плюсы и минусы;

- внедрение в жизнь и взаимодействие с партнерами;

- юридические аспекты.

* электронная цифровая подпись

2. Как оформить расширенный соц. пакет для сотрудников?

Хотите оформить абонемент в тренажерный зал или бассейн, централизованное питание на офисе и т.д., но бухгалтер говорит, что так нельзя? Мы говорим: «Можно» и готовы рассказать, как это сделать.

3. Как не платить ФСЗН с покупок на офис?

Покупаете чай, кофе и печенье на офис, а бухгалтер говорит, что с таких покупок нужно платить ФСЗН? Мы расскажем, как можно не платить.

Регистрация на мастер-класс

Ждем Вас 3 октября в 19:00 в бизнес-инкубаторе ПВТ (ул. А. Купревича 1, к.5)

Чтобы провести встречу более эффективно, отправляйте свои вопросы по теме мастер-класса на client@dsvd.by.

Спикер: Маргарита Новосельцева - учредитель бухгалтерских компаний Делай Свое Дело и Райкири. Эксперт-практик в области бухгалтерского и налогового консалтинга с более чем 11-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 130 компаний.