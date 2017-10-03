БанкИТ’2017

Дата проведения: 

с 18.10.2017 по 20.10.2017

Место проведения: 

Платно

XIV Международный форум по банковским информационным технологиям «БанкИТ’2017» соберет в Минске свыше 1 500 руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран мира. Крупнейшее ежегодное деловое событие Беларуси пройдет 18-20 октября на одной из самых престижных площадок столицы – в «Президент-отеле», по адресу ул. Кирова 18. 

На протяжении всех трех дней участников «БанкИТ’2017»  ждет насыщенная и интересная программа. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60 спикеров. Основным блоком тем определены такие актуальные для финансовой отрасли вопросы, как современные требования к ИТ-платформам банков, управление данными, цифровое взаимодействие с клиентами и использование в банковской системе технологии блокчейн.

В первый день форума на пленарной сессии будет презентована концепция Закона «О платежных услугах в Республике Беларусь».  Как ожидается, документ позволит предприятиям, которые не являются банковскими учреждениями, принимать платежи в пользу третьих лиц, а также создаст условия для использования современных финансовых технологий и повышения безопасности платежей. Эти нововведения с нетерпением ожидают представители самых разных сфер экономики.

Немалый интерес должны вызвать и такие темы «БанкИТ’2017», как достижение операционного совершенства в банке, стратегическая роль данных в банковской практике, межведомственный электронный документооборот, управление ИТ и проектное управление, использование облачных технологий, а также вопросы информационной безопасности и обеспечения непрерывности и отказоустойчивости процессов.

Таким образом, в центре внимания экспертов «БанкИТ’2017»  будут:

  • Современные тенденции в ИТ-архитектуре банка

  • Цифровое взаимодействие с клиентами

  • Стратегическая роль данных

  • Электронный документооборот

  • Проекты, процессы и DevOps

  • Обеспечение непрерывности и отказоустойчивости

  • Облачные технологии

  • Операционное совершенство банка

  • Технология блокчейн: тенденции развития и возможности применения

  • Информационная безопасность и защита информации

  • Противодействие мошенничеству

Стартует «БанкИТ» 18 октября пленарной сессией, на которой, как ожидается, выступят Председатель Правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур, заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Павел Зыль, Председатель Правления ЕРИП Елена Антони. Также в числе спикеров заявлены председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, партнер фонда Life.SREDA BB Томас Лабенбахер, региональный директор по России и СНГ Finastra Тео Симонс, член Правления, руководитель по информационным технологиям и электронному бизнесу Альфа-Банка (Беларусь) Андрей Косач  и креативный директор ПриватБанка Егор Аветисов.

Участники пленарной сессии подведут основные итоги прошедшего года и расскажут о приоритетных направлениях развития цифровых технологий в банковской сфере. Темой одного из выступлений станет создание экосистемы для развития направления FinTech и европейский опыт в этой сфере. Также будет рассказано о международном опыте трансформации банковского ядра на пути к дигитализации. Кроме того, эксперты обратят внимание на эволюцию платежных сервисов и превращение платежей в социально значимую услугу.  Представители банков предложат вниманию публики свои кейсы, например, по интеграции сервисов в государственный сектор, оплате парковки, транспорта или заказу паспортов через приложение, а также расскажут о цифровой трансформации услуг для корпоративного сегмента и первом цифровом банке в Беларуси.

Пленарная сессия продолжится форумом инноваций с участием компаний MasterCard, СофтКлуб, IBA Group, LWO, БелАВМ, а также EY и Viber, на котором будут представлены тренды в сфере цифровых технологий и прорывные продукты для финансовых организаций. В том числе речь будет идти об использовании искусственного интеллекта в банковской сфере и взаимодействии с клиентами через чат-боты.

По словам участника форума инноваций, директора Viber по глобальным телекоммуникационным партнерствам Атанаса Райкова, чат-боты сегодня позволяют пользователям взаимодействовать с банками на платформе, которую они используют для общения ежедневно – речь о мессенджерах в смартфонах. Это делает коммуникацию более непринужденной и легкой и привлекает новых клиентов. При этом боты упрощают и ускоряют такие процессы, как заказ банковских карт, оплата коммунальных услуг, мобильной связи, а также осуществление многих других операций. Платеж можно сделать, не выходя из чата.

В первый день участники форума обсудят также вопрос монетизации банковских сервисов в условиях дигитализации. Модератором дискуссии выступит заместитель Председателя Правления Банка Москва-Минск Дмитрий Волчек.

Финальную точку в выступлениях экспертов первого дня поставит уже традиционная для «БанкИТ» форсайт-сессия, модератором которой станет заместитель Председателя Правления Белгазпромбанка Александр Сотников. На этот раз эксперты выскажут свое мнение и прогнозы по поводу использования технологии блокчейн в финансовой сфере, а также обсудят дальнейшее развитие соответствующих пилотных проектов Нацбанка.

Большое количество мероприятий запланировано также на другие дни форума «БанкИТ» - 19 и 20 октября. Среди спикеров секционных заседаний заявлены представители регулятора и профильных государственных структур, а также таких компаний и организаций, как Wargaming.net, IBA Group, Альфа-Банк, СофтКлуб, MasterCard, БелАВМ, СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, LWO, «БайТехСолюшн», Мобильный сервис, Forbis, Банк Москва-Минск, БСБ Банк, СейлСервиСолюшенс, Colvir, Positive Technologies, Центр банковских технологий, Schneider Electric и beCloud.

В центре внимания экспертов окажется широкий спектр актуальных вопросов – от современных тенденций в ИТ-архитектуре банка и цифрового взаимодействия с клиентами до стратегической роли данных.

Так, участники секции по технологии блокчейн обсудят современные тенденции в этой сфере, проведут сравнительный анализ и назовут примеры использования Graphene, Ethereum, EOS и Exonum, а также будут говорить о тонкостях и подводных камнях успешного проведения ICO. Спикер от Национального банка расскажет о практике реализации задач в банковской системе с использованием технологии блокчейн. Представитель юридической фирмы «Алейников и партнеры» раскроет юридические аспекты, которые нужно учитывать при организации ICO. Эксперт уделит особое внимание документам, недавно обнародованным регуляторами рынка ценных бумаг США, Сингапура и Канады и расскажет, как они могут повлиять на планирующиеся первичные размещения токенов.  Также своим опытом в использовании технологии блокчейн поделятся представители белорусских и зарубежных банков и компаний.

Во время секции на тему облачных технологий запланировано в том числе выступление директора Центра обработки данный IBA IT Park Юрия Гайса, который расскажет об интеграции услуг коммерческих ЦОД и облаков в существующую модель ИТ белорусских банков. Спикер затронет технологические и экономические факторы, ускоряющие трансформацию традиционной модели ИТ в банках, озвучит статистику аутсорсинга услуг коммерческих ЦОД и сторонних облачных сервисов банками в разных странах, а также расскажет о предложениях для банков - ресурсах, инструментарии, экспертизе. Кроме того, на секции состоится дискуссия по вопросу использования облачных технологий банками.

Среди спикеров секции по информационной безопасностиМария Воронова, ведущий эксперт по информационной безопасности группы компаний  InfoWatch, которая в своем выступлении расскажет о процессном подходе к информационной безопасности: каким он должен быть, критерии уровня его зрелости, как и в чем измерить эффективность ИБ, а также как добиться эффективной информационной безопасности.

Руководитель отдела аналитики Wargaming.net Сергей Кадомский на секции по стратегической роли данных расскажет о развитии аналитической культуры в организации. «Речь будет идти о подходе в аналитике «снизу - вверх», когда данные используются специалистами и экспертами, чтобы предлагать улучшения в своей работе и повышать эффективность бизнеса. Этот подход не противопоставляется, а дополняет схему, в которой цели и задачи спускаются «сверху - вниз», от топ-менеджмента - к исполнителям», - анонсирует свое выступление эксперт. Спикер планирует описать лучшие практики, которые используются в аналитической индустрии, и рассказать про возможные подводные камни и ограничения. По мнению представителя Wargaming.net, эта информация будет полезна аналитикам, специалистам и руководителям, которые заинтересованы в повышении качества аналитической работы в своих подразделениях.

Не менее актуальной и полезной обещает быть секция на тему цифрового взаимодействия с клиентами. Тенденция последнего времени - омниканальность в обслуживании клиентов банка: различные потребности клиента закрываются в различных каналах, таким образом, клиент не использует один канал, а «перетекает», в зависимости от тех потребностей, которые ему нужно закрыть, из канала в канал. «Все существующие каналы взаимодействия с клиентом: интернет-банк, мобильный банк, платежные чат-боты, как бы продолжают и дополняют друг друга, а не исключают. Они существуют для клиента последовательно. Каким же образом банку извлечь максимальную эффективность из этой тенденции? Как учесть предпочтения клиента в выборе канала в зависимости от различных факторов: социального статуса, возраста?» - рассуждает исполнительный директор  компании Системные технологии Максим Мигуцкий. Об этом эксперт расскажет в своем выступлении на секции.

Председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов в свою очередь затронет актуальную сегодня тему применения API в банках. Как отмечает эксперт, исторически банки создавали вокруг себя замкнутые экосистемы, предоставляя одним «пакетом» услугу счета и услугу интерфейса. Применение API открывает банковскую экосистему – счет можно открыть в одном банке и при этом использовать интерфейс, предоставленный любой третьей стороной. «API превращает банк в инфраструктурную организацию, которая выполняет стандартную функцию (денежный перевод), при этом основная конкуренция выходит на уровень интерфейсов. Эта конкуренция будет стимулировать появление совершенно новых, некарточных механизмов и даже будет способствовать интеграции платежной функции в «Интернет вещей». Введение API приведет к изменению функционала банков, их отношений с потребителями и - потенциально - появлению новых платежных механизмов», - уверен Виктор Достов.

В XXI веке - веке передовых технологий - весь мир трансформируется. И дигитализация становится ключевой необходимостью в современности. «Конкуренты, регуляторы, технологии и клиенты - ключевые игроки процесса трансформации. Все они предъявляют свои требования к банкам, которые необходимо выполнить, чтобы выжить в сложных рыночных условиях. При всех различиях розничного и корпоративного банкинга они сталкиваются со схожими сложностями на пути трансформации, которые необходимо решать сейчас, чтобы опережать прогресс, а не следовать за ним, - заостряет внимание региональный директор, Россия и СНГ, Finastra Тео Симонс,  один из спикеров первого дня «БанкИТ’2017». - Со статистикой невозможно поспорить: те банки, которые уже предприняли меры на пути к цифровой трансформации, смогли занять передовую роль на рынке и стать образцом для подражания конкурентов».

Таким образом, в этом году Международный форум «БанкИТ», учитывая насыщенную программу и широкий круг спикеров, в очередной раз станет крупнейшей в Беларуси площадкой для обсуждения ключевых направлений оптимизации взаимодействия регулятора, органов власти и участников финансового рынка, повышения доступности финансовых услуг, презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов, а также инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка.

Приглашаем окунуться во вдохновляющую атмосферу общения с настоящими профессионалами своего дела, приглашаем на «БанкИТ’2017»!

Регистрация участия для слушателей - до 16 октября включительно.

Следить за новостями форума можно на сайте проекта -  bankit.by, а также в facebook и twitter.

Организаторы «БанкИТ»:  Национальный банк Беларуси, Ассоциация «Инфопарк», Ассоциация белорусских банков.

Банк-партнер форума – Банк Москва-Минск.

Партнер цифровых инноваций – Альфа-Банк (Беларусь).

В течение трех дней участники смогут ознакомиться с продуктами крупнейших компаний, специализирующихся на решениях для финансового сектора:

Золотые партнеры – «СофтКлуб», IBA Group, «Системные технологии», LWO, БелАВМ, MasterCard.

Серебряные партнеры «СейлСервиСолюшенс», beCloud, «Мобильный сервис», Colvir, «БайТехСервис», Positive Technologies, Центр банковских технологий, Schneider Electric, Банковский процессинговый центр, Forbis. 

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Добавить комментарий