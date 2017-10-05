AI Hackathon 2017

Второй AI Hackathon состоится в Минске в Бизнес-инкубаторе ПВТ 17-19 ноября.

В этом году призовой фонд составит $10 000. Программа хакатона, регистрация и детали хакатона далее в анонсе:

48 часов команды будут работать над собственными проектами в области искусственного интеллекта, включая технологии компьютерного зрения (AI/AR). В конце хакатона участники представят прототипы жюри.

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Принимаем к участию команды от трех человек.

Если у вас нет команды, вы сможете создать ее или присоединиться к команде после первых питчей 17 ноября.

Что нужно для участия

Базовый набор данных (датасеты), заточенный под реализацию вашей идеи.

Прототип, который будет результатом участия в хакатоне, должен обрабатывать данные и выдавать определенный результат.

Программа хакатона

За 48 часов необходимо создать прототип и подготовить презентацию проекта для представления жюри. 2 дня (18 и 19 ноября) на площадке будут присутствовать технические и бизнес-менторы.

Критерии оценки проекта:

Идея – жюри оценит перспективы идеи с технической и бизнес точек зрения;

Презентация;

Работающий прототип – наличие прототипа покажет, насколько возможна его реализация в будущем.

Мы ожидаем от участников хакатона:

Глубокое понимание технологий, гибкость, способность быстро учиться, сплоченность внутри команды, честный и открытый подход к решению вопросов.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Академика Купревича 1/5