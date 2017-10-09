Smart Taler 2017

Дата проведения: 

25.11.2017

Место проведения: 

Бесплатно

В бизнес-инкубаторе Парка высоких технологий 25 ноября пройдет ежегодная конференция о трендах в fintech-сфере, блокчейне и криптовалютах Smart Taler 2017. Стать участником сможет каждый, бесплатная регистрация открыта на сайте мероприятия.

Тематики конференции:

  • Блокчейн в финансовой сфере: от гипотез к практическому применению;
  • Использование современных финансовых технологий в малом и среднем бизнесе;
  • Использование финансовых технологий физическими и юридическими лицами;
  • Криптовалюты: какое будущее у биткоина и эфира?
  • Чем белорусский fintech отличается от зарубежного?
  • Новые финансовые технологии и новые вызовы безопасности;
  • Облачные решения в fintech и другие.

Какое будущее у биткоина и эфира, перспективен ли блокчейн в финансовой сфере Беларуси, какие актуальные направления сейчас в e-commerce и как не стать жертвой при совершении онлайн-платежей? Про это и многое другое расскажут эксперты из финансовой сферы:

  • Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал»;
  • Сергей Лазюк, директор департамента электронных каналов сопровождения и продаж Приорбанка;
  • Александр Жмур, руководитель группы по работе с партнерами в СНГ компании ESET;
  • Егор Цыганок, региональный менеджер «Яндекс» в Беларуси;
  • Роберт Ермаков, сооснователь и директор сервиса «Экспресс Платежи».

Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено. 

Организаторами конференции Smart Taler 2017 выступают Парк высоких технологий и старейший белорусский IT-портал KV.by.

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Комментарии

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mental

Прикольно, я бы сходил. 

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