Международная конференция ITSM Belarus

9 ноября в Минске международная конференция по управлению ИТ-услугами объединит экспертов и лидеров ITSM Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья, предоставив площадку для обмена лучшим опытом. Планируется, что конференция соберет около 150 экспертов и участников из Великобритании, России, Узбекистана, Украины, Латвии, Беларуси и других стран.

В ходе мероприятия спикеры поделятся личным опытом организации работы IT, расскажут о расчёте себестоимости услуг на опыте крупных IT проектов, управлении программными активами и конфигурациями. Вместе с участниками порассуждают о плюсах и минусах сервисного подхода, о настоящем и будущем ITSM. Не останутся без внимания и популярные сегодня Scrum, Agile и DevOps.

«В текущем году конференция ITSM уже пятая, юбилейная. И именно поэтому она пройдет под лозунгом «5 ЗВЁЗД». Это уникальная возможность для специалистов из разных стран и предприятий обменяться опытом конструктивного взаимодействия ИТ-подразделения и бизнеса, повышения качества предоставляемых ИТ-услуг, оптимизации затрат и повышения отдачи от ITSM», - комментирует руководитель проекта Ольга Юркевич.

Среди спикеров предстоящей конференции: эксперт в области enterprise service management — Kaimar Karu (itSMF Estonia, ITIL Practitioner lead author, Великобритания), Роман Журавлев (Axelos, Великобритания), Антон Лыков (Micro Focus, HPE Software), Олег Скрынник и Дмитрий Исайченко (Cleverics), Наргиза Сулейманова (Expert Pro, Узбекистан), Александр Тихоничев («Банковский процессинговый центр», Беларусь), Дарья Бер (Лаборатория Касперского, Россия), Евгения Юрченко (Vodafone, Украина), Наталья Новоселова («ОТП Банк», Россия) и другие. Кроме того, своим опытом поделятся генеральные партнеры конференции: НРЕ и «Приорбанк», и компании-партнеры: «ЮГИС Групп», «БайТехСервис», «Бевалекс» и «Lattelecom».

Организаторы Конференции ITSM Belarus: Сообщество профессионалов управления ИТ Беларуси (СПУИТ) и Ассоциация «Инфопарк»

Подробнее о 5-й Конференции ITSM Belarus: «5 ЗВЁЗД» и участии - http://itsm.it-event.pro.