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16 декабря 2017 года в Минске пройдет итоговое стартап-событие уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017».
Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступит центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии» при поддержке ОАО «Белагропромбанк».
Участников «СТАРТАП ГОДА 2017» ожидают мастер-классы от бизнесменов-практиков, тематические панельные дискуссии с участием бизнес-ангелов и представителей инвестиционных фондов, консультации экспертов, вебинары, презентации инвестиционных проектов и стартапов, биржа деловых контактов, экскурсия в «Белорусскую кремниевую долину», after party и многое другое. Кульминационным событием станет Битва Стартапов.
Важным компонентом мероприятия станет форум реального бизнеса Invest Weekend, который состоится на одной из площадок главного стартап-события страны. На сцене авторы бизнес-проектов реального сектора экономики представят свои идеи и разработки инвесторам и большому бизнесу и поборются за звание лучшего бизнес-проекта 2017 года.
Особенностью мероприятия станет наличие тематических секций (треков):
- FinTech (стартапы);
- Blockchain (стартапы);
- LegalTech (стартапы);
- Social стартапы;
- Промышленность (инвестпроекты);
- Agro&Medtech (инвестпроекты);
- Сфера услуг (инвестпроекты);
- Аrtificial intelligence&Сomputer vision (стартапы);
- Internet of Things, IoT (стартапы);
- Education (стартапы);
- Retail&Е-Commerce (стартапы);
- Power&Energy (стартапы/инвестпроекты).
Компетентное жюри даст экспертную оценку заявленным проектам. Победители битвы получат денежные призы и подарки.
Итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА 2017» соберет более 500 участников из стран Европы, США, Азии, в том числе более 10 спикеров, 30 инвесторов и представителей 10 корпораций.
В ходе мероприятия пройдут панельные дискуссии и тематические мастер-классы. В выставочной зоне компании будут представлять свои продукты, решения и услуги.
Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017»! Регистрация открыта! Билеты можно приобрести на сайте ByCard.
Об организаторе
«Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси, помогающий запускать и развивать инновационные и высокотехнологичные бизнес-проекты. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.
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