Дата проведения:
Место проведения:
2 декабря 2017 года в городе Минске уже в 5 раз пройдет масштабная бизнес-конференция «Как создавать эффективные презентации?» или PREZATODAY.
Это мероприятие - уникальная возможность узнать, как создать качественную, а главное, эффективную презентацию Вашего товара, услуги или даже идеи и целого проекта! Вы разберёте огромное количество практических примеров, узнаете секретные «фишки» проведения эффективной презентации для своего руководителя, партнера, инвестора или клиента, а также улучшите свои навыки самопрезентации, презентации бизнеса или услуг.
Для кого это будет полезно?
- собственников и учредителей;
- менеджеров среднего звена (продажи, маркетинг, PR);
- специалистов IT высшего уровня (представителей на конференциях);
- предпринимателей;
- представителей сетевых компаний и лиц, занимающихся прямыми продажами
- стартаперов и фрилансеров;
- всех, кто хочет продать себя, свою идею, продвинуть продукт или услугу.
Только максимально полезный, основанный на многолетнем практическом опыте материал по созданию продающих презентаций от Константина Владимирова-Журавского.
5 причин посетить PREZATODAY:
- узнаете самые последние лайфхаки для подготовки к публичным выступлениям
- получите технологию подготовки презентации на 25 000$
- научитесь презентовать себя, свой товар/услугу за 2 минуты
- познакомитесь с вашими потенциальными клиентами
- найдете партнеров для Вашего бизнеса.
Место проведения: Минск-Арена, конференц-зал в здании велодрома, г. Минск, пр.Победителей, 111, 2 этаж.
Дата проведения: 2 декабря 2017г.
Время проведения: 09.00-18.00
Бизнес-конференция PREZATODAY является бесплатной.
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