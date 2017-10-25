2 декабря 2017 года в городе Минске уже в 5 раз пройдет масштабная бизнес-конференция «Как создавать эффективные презентации?» или PREZATODAY.

Это мероприятие - уникальная возможность узнать, как создать качественную, а главное, эффективную презентацию Вашего товара, услуги или даже идеи и целого проекта! Вы разберёте огромное количество практических примеров, узнаете секретные «фишки» проведения эффективной презентации для своего руководителя, партнера, инвестора или клиента, а также улучшите свои навыки самопрезентации, презентации бизнеса или услуг.

Для кого это будет полезно?

собственников и учредителей;

менеджеров среднего звена (продажи, маркетинг, PR);

специалистов IT высшего уровня (представителей на конференциях);

предпринимателей;

представителей сетевых компаний и лиц, занимающихся прямыми продажами

стартаперов и фрилансеров;

всех, кто хочет продать себя, свою идею, продвинуть продукт или услугу.

Только максимально полезный, основанный на многолетнем практическом опыте материал по созданию продающих презентаций от Константина Владимирова-Журавского.



5 причин посетить PREZATODAY:

узнаете самые последние лайфхаки для подготовки к публичным выступлениям

получите технологию подготовки презентации на 25 000$

научитесь презентовать себя, свой товар/услугу за 2 минуты

познакомитесь с вашими потенциальными клиентами

найдете партнеров для Вашего бизнеса.

Место проведения: Минск-Арена, конференц-зал в здании велодрома, г. Минск, пр.Победителей, 111, 2 этаж.

Дата проведения: 2 декабря 2017г.

Время проведения: 09.00-18.00

Бизнес-конференция PREZATODAY является бесплатной.

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