Вебинар. В поисках альтернативы MS Project

Дата проведения:
28.11.2017
Место проведения:
Бесплатно
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Программа вебинара:
28 ноября в 20:00 по мск на бесплатном вебинаре будем говорить об автоматизации проектной деятельности, выборе программного продукта и типичных ошибках внедрения системы управления.
Программа вебинара:
- Какого эффекта ожидать от автоматизации проектной деятельности?
- Как выбрать программный продукт для управления проектами?
- MS Project: ключевые возможности и недостатки.
- Альтернативные программные продукты.
- Пять ошибок внедрения cистемы управления проектами.
Регистрация: https://webinar.easyprojects.net/v-poiskah-alternativy-ms-project
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