Вебинар. В поисках альтернативы MS Project

Дата проведения: 

28.11.2017

Место проведения: 

Бесплатно

28 ноября в 20:00 по мск на бесплатном вебинаре будем говорить об автоматизации проектной деятельности, выборе программного продукта и типичных ошибках внедрения системы управления.

Программа вебинара
- Какого эффекта ожидать от автоматизации проектной деятельности? 
- Как выбрать программный продукт для управления проектами? 
- MS Project: ключевые возможности и недостатки. 
- Альтернативные программные продукты. 
- Пять ошибок внедрения cистемы управления проектами. 

Регистрация: https://webinar.easyprojects.net/v-poiskah-alternativy-ms-project

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