Вебинар. В поисках альтернативы MS Project

28 ноября в 20:00 по мск на бесплатном вебинаре будем говорить об автоматизации проектной деятельности, выборе программного продукта и типичных ошибках внедрения системы управления.

Программа вебинара:

- Какого эффекта ожидать от автоматизации проектной деятельности?

- Как выбрать программный продукт для управления проектами?

- MS Project: ключевые возможности и недостатки.

- Альтернативные программные продукты.

- Пять ошибок внедрения cистемы управления проектами.

Регистрация: https://webinar.easyprojects.net/v-poiskah-alternativy-ms-project