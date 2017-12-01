Искусственный интеллект в Яндексе

Дата проведения:
14.12.2017
Место проведения:
Бесплатно
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14 декабря в пространстве Space Яндекс расскажет, как работают самые сложные продукты и прототипы компании: голосовой помощник Алиса, беспилотный автомобиль и, конечно, поиск.
Речь пойдёт о машинном обучении, искусственном интеллекте, нейронных сетях, компьютерном зрении и обработке естественного языка. Докладчики готовят довольно подробные объяснения с техническими подробностями.
Интересно будет в первую очередь техническим специалистам, которые ориентируются во всех этих технологиях и подходах.
Участие бесплатное, но количество мест в зале ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее.
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