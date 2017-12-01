Искусственный интеллект в Яндексе

14 декабря в пространстве Space Яндекс расскажет, как работают самые сложные продукты и прототипы компании: голосовой помощник Алиса, беспилотный автомобиль и, конечно, поиск.

Речь пойдёт о машинном обучении, искусственном интеллекте, нейронных сетях, компьютерном зрении и обработке естественного языка. Докладчики готовят довольно подробные объяснения с техническими подробностями.

Интересно будет в первую очередь техническим специалистам, которые ориентируются во всех этих технологиях и подходах.

Участие бесплатное, но количество мест в зале ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее.

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, Октябрьская 16К3