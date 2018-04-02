Imaguru Blockchain Hackathon

В Imaguru Startup Hub пройдет третий Blockchain Hackathon. Он закрывает выпуск Imaguru Blockchain School Spring’18. К участию приглашаются разработчики, блокчейн-эксперты, маркетологи, бизнес-аналитики и дизайнеры.

За 48 часов участники хакатона должны создать работающий прототип блокчейн-проекта и представить свое решение жюри.

Одной из номинаций Blockchain Hackathon будет – «Blockchain for Good». Команда, у которой будет самый интересный проект на блокчейн технологии, который сможет сделать мир лучше, получит специальный ПРИЗ!

А, для тех, кто мало знаком с технологией блокчейн и не имеет опыт разработки, будут организованы мастер-классы в рамках хакатона.

Программа:

Пятница, 20 апреля

18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе;

18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров;

19:00 Выбор идей для работы;

20:00 Формирование команд. Старт хакатона.

Суббота, 21 апреля

9:00 Завтрак на хакатоне;

10:00 Чек-поинт;

11:00 Работа с менторами;

12:00 Мастер-класс;

13:00 Обед;

14:00 Мастер-классы;

15:30 Чек-поинт;

16:00 Менторские сессии;

17:00 Разработка решений;

18:00 Ужин;

20:00 Movie Night;

20:30 Продолжение командной работы.

Воскресенье, 22 апреля

9:00 Завтрак на хакатоне;

10:00 Чек-поинт;

11:00 Менторские сессии;

13:00 Обед;

14:00 Мастер-класс;

16:00 Подготовка финальной презентации;

18:00 Финал;

20:00 Определение победителей. Награждение.

Регистрация

Стоимость участия: бесплатно

Место проведения: Минск, ул. Фабрициуса, 4