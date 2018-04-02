Imaguru Blockchain Hackathon

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В Imaguru Startup Hub пройдет третий Blockchain Hackathon. Он закрывает выпуск Imaguru Blockchain School Spring’18. К участию приглашаются разработчики, блокчейн-эксперты, маркетологи, бизнес-аналитики и дизайнеры.
За 48 часов участники хакатона должны создать работающий прототип блокчейн-проекта и представить свое решение жюри.
Одной из номинаций Blockchain Hackathon будет – «Blockchain for Good». Команда, у которой будет самый интересный проект на блокчейн технологии, который сможет сделать мир лучше, получит специальный ПРИЗ!
А, для тех, кто мало знаком с технологией блокчейн и не имеет опыт разработки, будут организованы мастер-классы в рамках хакатона.
Программа:
Пятница, 20 апреля
18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе;
18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров;
19:00 Выбор идей для работы;
20:00 Формирование команд. Старт хакатона.
Суббота, 21 апреля
9:00 Завтрак на хакатоне;
10:00 Чек-поинт;
11:00 Работа с менторами;
12:00 Мастер-класс;
13:00 Обед;
14:00 Мастер-классы;
15:30 Чек-поинт;
16:00 Менторские сессии;
17:00 Разработка решений;
18:00 Ужин;
20:00 Movie Night;
20:30 Продолжение командной работы.
Воскресенье, 22 апреля
9:00 Завтрак на хакатоне;
10:00 Чек-поинт;
11:00 Менторские сессии;
13:00 Обед;
14:00 Мастер-класс;
16:00 Подготовка финальной презентации;
18:00 Финал;
20:00 Определение победителей. Награждение.
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