Мастер-класс "Fake It Before You Make It"

Дата проведения: 

07.06.2018

Место проведения: 

Бесплатно

7 июня в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс, посвященный первым шагам, которые необходимо предпринять, чтобы создать востребованный MVP.

Регистрация по ссылке.

Алексей Крученок – один из организаторов Google Developer Group Belarus, имеет опыт работы в компании Apalon, проекте PandaDoc, сейчас является техническим директором Eightydays.

В ходе мастер-класса Алексей расскажет, почему претотипирование – первый шаг к востребованному MVP, как данный подход позволяет сэкономить время и ресурсы не только стартапам, но и крупным корпорациям.

Начало мероприятия: 19.00

Место: ул. А. Купревича 1, корпус 5 

Тел.: (+375-17) 269-39-13

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Комментарии

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savely

> претотипирование

Оч-ч-чень интересно. Я даже слова такого не знаю... 

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savely

http://www.mba.sbmt.bsu.by/ru/blog/view/istorii_provalov_neterpelivyie_upravlentsyi/

«Манифест претотипирования»: этим словом Савойя назвал новый метод разработки продукта. Обычно программисты, получив задачу, стараются сделать качественный продукт – тестируют его отдельные стороны, совершенствуют интерфейс, устраняют ошибки – и часто все кончается полным провалом: один незамеченный «баг» превращает программу в дорогостоящий провал. Мы пойдем другим путем, учил Савойя: с самого начала будет делать программу, которая глючит, но глючит дешево – а потом будем постепенно убирать ошибку за ошибкой, чтобы в итоге получить продукт, у которого есть несколько «багов», но все они безвредны.

Ну-ну... 

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