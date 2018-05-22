Мастер-класс "Fake It Before You Make It"

Дата проведения:
07.06.2018
Место проведения:
Бесплатно
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7 июня в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс, посвященный первым шагам, которые необходимо предпринять, чтобы создать востребованный MVP.
Регистрация по ссылке.
Алексей Крученок – один из организаторов Google Developer Group Belarus, имеет опыт работы в компании Apalon, проекте PandaDoc, сейчас является техническим директором Eightydays.
В ходе мастер-класса Алексей расскажет, почему претотипирование – первый шаг к востребованному MVP, как данный подход позволяет сэкономить время и ресурсы не только стартапам, но и крупным корпорациям.
Начало мероприятия: 19.00
Место: ул. А. Купревича 1, корпус 5
Тел.: (+375-17) 269-39-13
Комментарии
> претотипирование
Оч-ч-чень интересно. Я даже слова такого не знаю...
http://www.mba.sbmt.bsu.by/ru/blog/view/istorii_provalov_neterpelivyie_upravlentsyi/
«Манифест претотипирования»: этим словом Савойя назвал новый метод разработки продукта. Обычно программисты, получив задачу, стараются сделать качественный продукт – тестируют его отдельные стороны, совершенствуют интерфейс, устраняют ошибки – и часто все кончается полным провалом: один незамеченный «баг» превращает программу в дорогостоящий провал. Мы пойдем другим путем, учил Савойя: с самого начала будет делать программу, которая глючит, но глючит дешево – а потом будем постепенно убирать ошибку за ошибкой, чтобы в итоге получить продукт, у которого есть несколько «багов», но все они безвредны.
Ну-ну...
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