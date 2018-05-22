Мастер-класс "Fake It Before You Make It"

7 июня в бизнес-инкубаторе ПВТ пройдет мастер-класс, посвященный первым шагам, которые необходимо предпринять, чтобы создать востребованный MVP.

Регистрация по ссылке.

Алексей Крученок – один из организаторов Google Developer Group Belarus, имеет опыт работы в компании Apalon, проекте PandaDoc, сейчас является техническим директором Eightydays.

В ходе мастер-класса Алексей расскажет, почему претотипирование – первый шаг к востребованному MVP, как данный подход позволяет сэкономить время и ресурсы не только стартапам, но и крупным корпорациям.

Начало мероприятия: 19.00

Место: ул. А. Купревича 1, корпус 5

Тел.: (+375-17) 269-39-13