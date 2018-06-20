Работа с Upwork и биржами фриланса для юридических лиц

Вы - юридическое лицо? Хотите нанимать на работу людей через Upwork и другие биржи фриланса? Не знаете, как это правильно сделать?

Руководитель IT-практики бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело поделится своим опытом в этом вопросе.Приходите 28 июня на мастер-класс.

Мы расскажем:

Как организации работать через Upwork и когда лучше не работать. Как организации нанимать фрилансеров/сотрудников через биржи фриланса. Какие налоги надо платить. Какие нюансы надо учитывать.

Программа мастер-класса:

18:30 - 19:00 Сбор гостей, велком-кофе.

19:00 - 20:00 Маргарита Новосельцева: “Работа с Upwork и и другими биржами фриланса для юридических лиц.”

20:00 - 20:30 Ответы на вопросы, чай/кофе.

Ваши вопросы можете прислать заранее на client@dsvd.by - это поможет спикеру подготовиться и дать более развернутые ответы.

Мы не отвечаем на бухгалтерские вопросы, не поясняем как заполнять декларации и делать проводки. Наша цель - рассказать руководителям IT-компаний, с какими проблемами они могут столкнуться и как их решить.

Спикер:

Маргарита Новосельцева - руководитель IT-практики бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского и налогового консалтинга с 12-летним опытом работы. В клиентском портфеле Маргариты 150 компаний.

Стоимость: 15 BYN. Купить билет.

Когда: 28 июня (четверг), 19:00

Место: Space, ул. Октябрьская 16/4.