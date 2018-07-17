Конференция JFuture 2018 соберет Java разработчиков, инженеров и энтузиастов, использующих Java в работе и других проектах.

Основной поток будет сфокусирован на основных обновлениях Java и популярных фреймворках.

Java платформа

Модульность

Spring

Kotlin

Второй поток будет посвящен инновационным технологиям, а также софт-скилам для разработчиков.

Аналитический подход к разработке

IoT и умная среда

Rust

Визуальные технологии, искусство и дизайн

Стартапы и инвестиции

Космос и астрономия

Био-технологии

Здравоохранение

Автомобили

Мы давно мечтали провести конференцию в одном из старейших и красивейших театров Минска — Национальном Академическом театре имени Янки Купалы.

Первый поток будет представлен на главное сцене театра, второй поток — на малой сцене.

Сразу после завершающего киноута и небольшого перерыва на напитки, закуски и нетворкинг мы приглашаем вас на спектакль, поставленный современным белорусским драматургом.

Присоединяйтесь к нам!

Билеты Early Bird за 160 BYN уже в продаже! ▶ https://jfuture.by/

Конференция организована SPACE Production SPACE EventSpace.BY вместе с сообществами Java Professionals BY и Belarus Kotlin User Group.