Дата проведения:
Место проведения:
Конференция JFuture 2018 соберет Java разработчиков, инженеров и энтузиастов, использующих Java в работе и других проектах.
Основной поток будет сфокусирован на основных обновлениях Java и популярных фреймворках.
- Java платформа
- Модульность
- Spring
- Kotlin
Второй поток будет посвящен инновационным технологиям, а также софт-скилам для разработчиков.
- Аналитический подход к разработке
- IoT и умная среда
- Rust
- Визуальные технологии, искусство и дизайн
- Стартапы и инвестиции
- Космос и астрономия
- Био-технологии
- Здравоохранение
- Автомобили
Мы давно мечтали провести конференцию в одном из старейших и красивейших театров Минска — Национальном Академическом театре имени Янки Купалы.
Первый поток будет представлен на главное сцене театра, второй поток — на малой сцене.
Сразу после завершающего киноута и небольшого перерыва на напитки, закуски и нетворкинг мы приглашаем вас на спектакль, поставленный современным белорусским драматургом.
Присоединяйтесь к нам!
Билеты Early Bird за 160 BYN уже в продаже! ▶ https://jfuture.by/
Конференция организована SPACE Production SPACE EventSpace.BY вместе с сообществами Java Professionals BY и Belarus Kotlin User Group.
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