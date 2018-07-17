Конференция JFuture 2018

Дата проведения: 

13.10.2018

Место проведения: 

Платно

Конференция JFuture 2018 соберет Java разработчиков, инженеров и энтузиастов, использующих Java в работе и других проектах.

Основной поток будет сфокусирован на основных обновлениях Java и популярных фреймворках.

  • Java платформа
  • Модульность
  • Spring
  • Kotlin

Второй поток будет посвящен инновационным технологиям, а также софт-скилам для разработчиков.

  • Аналитический подход к разработке
  • IoT и умная среда
  • Rust
  • Визуальные технологии, искусство и дизайн
  • Стартапы и инвестиции
  • Космос и астрономия
  • Био-технологии
  • Здравоохранение
  • Автомобили

Мы давно мечтали провести конференцию в одном из старейших и красивейших театров Минска — Национальном Академическом театре имени Янки Купалы.

Первый поток будет представлен на главное сцене театра, второй поток — на малой сцене.

 Сразу после завершающего киноута и небольшого перерыва на напитки, закуски и нетворкинг мы приглашаем вас на спектакль, поставленный современным белорусским драматургом.

 Присоединяйтесь к нам!

 Билеты Early Bird за 160 BYN уже в продаже! ▶ https://jfuture.by/

Конференция организована SPACE Production SPACE EventSpace.BY вместе с сообществами Java Professionals BY и Belarus Kotlin User Group.

 

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