Нестандартные подходы в маркетинге? Снижение расходов на продвижение товара? Получение новых рынков и расширение клиентской базы в сжатые сроки? Все это нам расскажет Влад Грамович на семинаре «Партизанский маркетинг в IT», который пройдет 20 сентября в бизнес-инкубаторе ПВТ в 19:00.



Сложно поверить, но это еще и бесплатно. Регистрация: http://bit.ly/2NB8sDF



О спикере:

Грамович Владислав Вадимович – Executive Director in System Technologies. Магистр экономических наук (БГУИР), Executive MBA of WUT Business School, Warsaw, in progress (WUT Business School founded by London Business School, HEC School of Management Paris, NHH Norwegian School of Economics). Более 12 лет в управлении маркетингом и продажами. Холдинговая компания по управлению недвижимостью, брокерская компания автоаукциона Copart, более 9 лет в маркетинге и продажах IT.