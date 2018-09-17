Imaguru Blockchain Hackathon

Дата проведения:
Место проведения:
В Imaguru Startup Hub (Минск, РБ) и Imaguru Startup Hub (Мадрид, Испания) пройдет Blockchain Hackathon International.
Это будет уже 3-й международный блокчейн хакатон, все питчи и чек-поинты будут проходить на английском языке.
Организаторы мероприятия приглашают разработчиков, блокчейн-экспертов, маркетологов, бизнес-аналитиков и дизайнеров, поэтому событие получится точно не скучным.
За 48 часов участники хакатона должны будут создать работающий прототип блокчейн-проекта и представить свое решение жюри.
А, для тех, кто мало знаком с технологией блокчейн и не имеет опыта разработки, будут организованы мастер-классы в рамках хакатона.
Генеральным партнером хакатона выступает компания PixelPlex.
ПРОГРАММА:
Пятница, 5 октября
18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе.
18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров
19:00 Выбор идей для работы
20:00 Формирование команд. Старт хакатона
Суббота, 6 октября
9:00 Завтрак на хакатоне
10:00 Чек-поинт
11:00 Работа с менторами
12:00 Мастер-класс.
13:00 Обед
14:00 Мастер-класс.
15:30 Чек-поинт
16:00 Менторские сессии
17:00 Разработка решений
18:00 Ужин
20:00 Movie Night
20:30 Продолжение командной работы
Воскресенье, 7 октября
9:00 Завтрак на хакатоне
10:00 Чек-поинт
11:00 Менторские сессии
13:00 Обед
14:00 Мастер-класс.
16:00 Подготовка финальной презентации
19:00 Финал
20:00 Определение победителей. Награждение
21.00 Afterparty
Регистрация участников
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