Imaguru Blockchain Hackathon

В Imaguru Startup Hub (Минск, РБ) и Imaguru Startup Hub (Мадрид, Испания) пройдет Blockchain Hackathon International.

Это будет уже 3-й международный блокчейн хакатон, все питчи и чек-поинты будут проходить на английском языке.

Организаторы мероприятия приглашают разработчиков, блокчейн-экспертов, маркетологов, бизнес-аналитиков и дизайнеров, поэтому событие получится точно не скучным.

За 48 часов участники хакатона должны будут создать работающий прототип блокчейн-проекта и представить свое решение жюри.

А, для тех, кто мало знаком с технологией блокчейн и не имеет опыта разработки, будут организованы мастер-классы в рамках хакатона.

Генеральным партнером хакатона выступает компания PixelPlex.

ПРОГРАММА:

Пятница, 5 октября

18:00 Регистрация участников, сбор, приветственный кофе.

18:30 Открытие хакатона. Приветственные слова от организаторов и партнёров

19:00 Выбор идей для работы

20:00 Формирование команд. Старт хакатона

Суббота, 6 октября

9:00 Завтрак на хакатоне

10:00 Чек-поинт

11:00 Работа с менторами

12:00 Мастер-класс.

13:00 Обед

14:00 Мастер-класс.

15:30 Чек-поинт

16:00 Менторские сессии

17:00 Разработка решений

18:00 Ужин

20:00 Movie Night

20:30 Продолжение командной работы

Воскресенье, 7 октября

9:00 Завтрак на хакатоне

10:00 Чек-поинт

11:00 Менторские сессии

13:00 Обед

14:00 Мастер-класс.

16:00 Подготовка финальной презентации

19:00 Финал

20:00 Определение победителей. Награждение

21.00 Afterparty