UniCon & Game Expo Minsk 2018

С 2 по 4 ноября в Минске на площадке футбольного манежа состоится VII фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов UniCon Convention совместно с ежегодной интерактивной выставкой настольных и компьютерных игр Game Expo Minsk.

UniCon Convention (UniCon) – масштабная платформа для общения людей, увлеченных научной фантастикой, фэнтези и компьютерными играми. Конвенция органично сочетает шоу, конкурсную программу и коммуникативно-просветительскую программу, состоящую из мастер-классов, тематических лекций и творческих встреч. Гостями фестиваля традиционно являются авторы, издатели, разработчики игр, актеры, режиссеры, иллюстраторы и представители различных сфер науки и творчества. Таким образом, фестиваль выступает мостом от фантазии к реальности.

Game Expo – специализированная интерактивная выставка игровой индустрии. Все о настольных и компьютерных играх от идеи до реализации. Выставка соберет на одной площадке разработчиков, издателей, игровые устройства и образовательные услуги. Посещение выставки - это возможность в ряду первых узнать и оценить игровые новинки, пообщаться с создателями и разработчиками настольных и компьютерных игр, принять участие в интерактивных мероприятиях с призами и подарками и, возможно, выбрать будущую или новую специальность.

UniCon Convention & Game Expo вместе проводятся во второй раз.

Основная цель фестиваля – создать платформу для общения людей, увлекающихся научной фантастикой, фэнтези, компьютерными играми и комиксами, современной массовой культурой.

Что будет?

более 30 интерактивных фан-стендов

живые квесты

Аллея Авторов

встречи с писателями и создателями комиксов

мастер-классы и лекции

обширная конкурсная программа

косплей дефиле и фэшн дефиле

живая музыка в перерывах

игротеки для посетителей

и многое другое!

Титульный Партнер - бренд «ASUS»

Партнер интерактивной площадки – магазин «Hobby Games»

UniCon & Game Expo познакомит посетителей с фантастическими вселенными, новинками в мире железа и крутыми играми. Кроме того, в этом году UNICON Convention объявил о проведении уникальных для белорусских фестивалей мероприятий - конкурса фитнес-косплея и фото-баттла для фотографов.

Мероприятия интерактивной программы для посетителей выставки бесплатные, однако некоторые из них могут требовать предварительной регистрации.

Следите за новостями и программой мероприятий в официальных пабликах

#gameexpominsk

#uniconby

Билеты:

Купить билеты прямо сейчас можно здесь

Время проведения выставки: 2-4 ноября 2018г.

Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 20/2, футбольный манеж

Организатор: выставочное унитарное предприятие «Экспофорум»