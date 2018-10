С 23 по 26 сентября в Imaguru Startup Hub пройдет Women IT Week – недельный интенсив, посвященный лидерству и предпринимательству. Мероприятие, уже ставшее традиционным для стартап-хаба, соберет в его стенах женщин, которые хотят попробовать себя в IT, начать свой собственный бизнес, получить полезные профессиональные навыки и вдохновиться на новые свершения.

Спикерами Women IT Week выступят девушки, которые сумели бросить вызов себе и обществу, построили успешную карьеру, а теперь готовы делиться своим опытом и знаниями с остальными на мастер-классах и лекциях.

РАСПИСАНИЕ ВСТРЕЧ:

22 октября (понедельник) 18:00 — «Changing your career on Monday»

Неделя начнется с митапа о старте карьеры в IT. Как войти в IT, преодолеть свои страхи перед новой сферой и стать лучшей в своем деле? Об этом гостям мероприятия расскажут девушки, которые решили кардинально изменить свою жизнь и не пожалели об этом, — Joanna Maraszek (Marketing Team Member, Perspektywy Women in Tech Summit 2018) и Manuela Sedvartaite (Founder, SociumTrade).

23 октября (вторник) 18:00 — «Work/Life balance»

Во второй день Women IT Week обсудим, как совместить работу и личную жизнь. Это проблема в последнее время все чаще всплывает у женщин, и найти ее рациональное решение порой бывает совсем непросто.

Спикеры: Юлия Кавецкая - начальник сектора организации финансирования малого и среднего предпринимательства Банка Развития, постоянный ментор и спикер в Имагуру, бизнес-ангел и мама; Лида Матвеева — IT-предприниматель, владелец группы компаний Dektry, ментор и бизнес-ангел.

26 октября (пятница) 19:00 — Workshop by Google «Women in Tech»

Завершится женская IT-неделя практическим воркшопом с представителями компании Google. В программе – много сюрпризов, а также всего незаурядного и прикладного.

Все мероприятия в рамках Women IT Week пройдут бесплатно – необходимо лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.