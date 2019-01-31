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11 апреля 2019 года в Минске состоится масштабная стартап-конференция Venture Day Minsk. Мероприятие, которое проводится с 2015 года, ставит целью позитивные изменения стартап-экосистемы Беларуси, а также помощь стартапам в получении инвестиций и выходе на международный рынок. В прошлом году Venture Day Minsk посетили более 600 гостей, среди которых инвесторы из более чем 15 стран.
VENTURE DAY MINSK-2019 - это:
Выступление международных спикеров
Громкие имена IT-индустрии из разных стран приедут в Минск, чтобы рассказать о глобальных технологических трендах, привлечении средств и поделиться опытом с начинающими и опытными стартаперами. Среди спикеров прошлых лет Питер Вестербака, автор игры Angry Birds и организатор стартап-конференции Slush; Майк Бутчер, редактор крупнейшего европейского медиа о стартапах и технологиях techcrunch.com.
Startup Competition (Соревнование стартапов)
Это одно из самых ожидаемых событий в рамках Venture Day Minsk. Предварительно отобранные стартапы получат шанс выступить с главной сцены перед полным залом зрителей, чтобы побороться за призы и привлечь внимание не только инвесторов, но также медиа, потенциальных клиентов и партнеров. Среди историй успеха Venture Day Minsk такие компании, как SplitMetrics, OneSoil, Exponenta, kuku.io и другие.
Регистрация стартапов уже открыта!
Startup Fair (Ярмарка стартапов)
Открытая выставка стартапов, которая проходит прямо на территории конференции. Именно тут перспективные компании Беларуси и Восточной Европы в течение всего дня представят свои продукты посетителям и найдут полезные знакомства.
Speed Dating c инвесторами
Быстрые встречи с инвесторами — возможность для стартапов представить инвесторам свой продукт и получить экспертную оценку или даже реальные вложения.
Билеты: www.venturedayminsk.com
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