11 апреля 2019 года в Минске состоится масштабная стартап-конференция Venture Day Minsk. Мероприятие, которое проводится с 2015 года, ставит целью позитивные изменения стартап-экосистемы Беларуси, а также помощь стартапам в получении инвестиций и выходе на международный рынок. В прошлом году Venture Day Minsk посетили более 600 гостей, среди которых инвесторы из более чем 15 стран.

VENTURE DAY MINSK-2019 - это:

Выступление международных спикеров