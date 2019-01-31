Startup Competition VDMinsk’19

Предварительно отобранные стартапы получат шанс запитчить свой проект с главной сцены перед инвесторами из 15+ стран, привлечь инвестиции, а также внимание медиа, потенциальных клиентов и партнеров.

Главное требование — проект должен быть нацелен на глобальный рынок и искать инвестиции от 0,5 млн долларов!



Среди историй успеха Startup Competition VDMinsk такие компании, как SplitMetrics, OneSoil, Exponenta, kuku…Чувствуете в себе силу, чтобы стать следующей startup rockstar?

Регистрация уже открыта: www.f6s.com/vdcompetition2019/apply

Competition Roadmap:

Январь, 30 Начало регистрации стартапов

Март, 11 Объявление призов

Март, 18 Дедлайн регистрации стартапов

Март, 26 Полуфинальный питч Imaguru

Апрель, 1-10 Менторские сессии & Питч тренинги

Апрель, 11 Финальный питч перед инвесторами на главной сцене Venture Day Minsk 2019

Venture Day Minsk — масштабная стартап-конференция на английском языке, которая соберет на одной площадке основателей стартапов, талантливых разработчиков, инвесторов и известных спикеров из разных стран. Мероприятие, которое проводится с 2015 года, ставит целью позитивные изменения стартап-экосистемы Беларуси, а также помощь стартапам в получении инвестиций и выходе на международный рынок. В прошлом году Venture Day Minsk посетили более 600 гостей.