Льготы и налоги в ПВТ. Мастер-класс для руководителей

Дата проведения:
26.03.2019
Место проведения:
Платно
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Вы уже вступили в ПВТ или вот-вот вступите, но так и не разобрались со всеми льготами, которые у вас появились? Не знаете, какие из них и как лучше применять? А какие - применять с осторожностью? Ваш бухгалтер не может вам объяснить, какие подводные камни есть у налогообложения в ПВТ?
Приходите 26 марта (вторник) в 19:00 на мастер-класс для руководителей от “Делай Свое Дело”.
О чем расскажем:
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На какие сделки важно обращать внимание, когда вы в ПВТ.
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НДС, прибыль, НДИ - что нужно знать.
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Налоги, о которых все забывают: недвижимость, земельный, оффшорный сбор.
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Льготы по зарплатным налогам: что это и как применять, где быть осторожными.
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Скользкие моменты в льготах: сегодня они есть, а завтра - непонятно.
Стоимость: 15 BYN. Купить билет
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