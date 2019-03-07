Льготы и налоги в ПВТ. Мастер-класс для руководителей

Вы уже вступили в ПВТ или вот-вот вступите, но так и не разобрались со всеми льготами, которые у вас появились? Не знаете, какие из них и как лучше применять? А какие - применять с осторожностью? Ваш бухгалтер не может вам объяснить, какие подводные камни есть у налогообложения в ПВТ?

Приходите 26 марта (вторник) в 19:00 на мастер-класс для руководителей от “Делай Свое Дело”.

О чем расскажем:

На какие сделки важно обращать внимание, когда вы в ПВТ. НДС, прибыль, НДИ - что нужно знать. Налоги, о которых все забывают: недвижимость, земельный, оффшорный сбор. Льготы по зарплатным налогам: что это и как применять, где быть осторожными. Скользкие моменты в льготах: сегодня они есть, а завтра - непонятно.

Стоимость: 15 BYN.​ Купить билет