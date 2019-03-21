Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Собираетесь стать резидентом ПВТ в мае-июне 2019 года?

25 апреля (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о:

распределении затрат при переходе в ПВТ,

покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,

применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия,

практике вступления в ПВТ в 2018 году,

подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.

Стоимость: 15 BYN.​ Купить билет.