Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Дата проведения: 

25.04.2019

Место проведения: 

Платно

Собираетесь стать резидентом ПВТ в мае-июне 2019 года?

25 апреля (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.

Мы расскажем о:

  • распределении затрат при переходе в ПВТ,
  • покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,
  • применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия,
  • практике вступления в ПВТ в 2018 году,
  • подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.

Стоимость: 15 BYN.​ Купить билет.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!