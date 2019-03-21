Вступаем в ПВТ: нюансы налогообложения для руководителей

Дата проведения:
25.04.2019
Место проведения:
Платно
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Собираетесь стать резидентом ПВТ в мае-июне 2019 года?
25 апреля (четверг) специалисты бухгалтерского сервиса Делай Свое Дело и юридической компании REVERA расскажут, на что обратить внимание перед вступлением в ПВТ.
Мы расскажем о:
- распределении затрат при переходе в ПВТ,
- покупке услуг у иностранных контрагентов: как это делать и что учитывать,
- применении льгот по ФСЗН и подоходному налогу без согласия сотрудников: последствия,
- практике вступления в ПВТ в 2018 году,
- подготовке бизнес-проекта: юридических и экономических аспектах.
Стоимость: 15 BYN. Купить билет.
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