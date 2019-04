IoT Focus Minsk 2019. Tech Conference

IoT Focus Minsk 2019. Real IoT Cases, Products and Solutions. Международная кейс-конференция для тех, кто разрабатывает и внедряет продукты и решения в сфере Internet of Things.

Сайт конференции - http://iotfocusconf.com/

3 тематических потока, 20+ докладов, 3 воркшопа,

свыше 15 IoT Demo разработок и продуктов, экспозона.

Для кого:

Архитекторы и разработчики

Бизнес и инфраструктурные организации

Системные интеграторы

Вендоры и сервис-провайдеры.

Темы конференции:

Developers Topics

Build & Deploy

Developing for Data & AI

Platform, Big Data-BI, AI, ML

Hardware Development

IoT Connectivity

Edge Computing

Business/Customer Topics

Business Models for the IoT

Business Use Cases in IoT

IoT Security

IoT Standarts

IoT & Legal

Industrial Verticals

Industrial IoT

Energy Production & Distribution

Supply Chain & Logistics

Connected Transportation

Smart Cities - Mobility & Transportation

Agriculture IoT

Privacy & Smart Building

IoT Capabilities

IoT Networks and Protocols (NB-IoT, LPWAN etc)

5G

СПИКЕРЫ:

Игорь Леонтьев Главный архитектор облачных решений, Azure MVP | Microsoft P-CSA | Эксперт DevOps и ALM – VISEO, Лион, Франция

Михаил Матеев Региональный ментор по Центральной и Восточной Европе в PASS, региональный директор Microsoft, Microsoft MVP - Microsoft Azure, София, Болгария

Andreas Werner Industrial IoT Entrepreneur, Chemnitz, Germany

Владислав Труханович Software Engineer, Yandex, Минск, Беларусь

Александр Сурков Архитектор в Яндекс.Облако, Москва, Россия

Бедункевич Никита Head of hardware development OneSoil , Минск, Беларусь

Анна Кудинова EO, ExactFarming LLC, Москва, Россия

Вячеслав Шифрин Руководитель отдела беспроводных приложений GHMT AG, Бексбах, Германия

Павел Брук Региональный директор ANSYS SBU Россия/СНГ, Cкандинавия, Ближний Восток и Африка, Москва, Россия

Stefan Schandera Independent strategy advisor for fast-changing business environments and innovation ecosystems, Дрезден, Германия

Андрей Брилевский Software Testing Team Leader EPAM, Минск, Беларусь

Александр Куркин Lead embedded Linux developer at Promwad, Минск, Беларусь

Иван Кочетков Lead software developer at Promwad, Минск, Беларусь

Состав спикеров постоянно пополняется! Следите за обновлениями программы.

В программный комитет конференции вошли:

- Alexandr Surkov, Architect at Yandex.Cloud, IoT Expert (Russia)

- Viachaslau Shyfryn, Head of Wireless Applications at GHMT AG (Germany)

- Stefan Schandera, Independent Strategy Advisor at Eurasia Foresight, Industrial IoT Expert (Germany)

- Aliaksandr Kuushynau, Head of Wialon Division at Gurtam

- Siarhei Boika, Head of Embedded and IoT Practice at EPAM Systems

- Dzmitry Lappo, Cloud Solutions Architect, ASBIS Belarus

- Aleksey Khursevich, Project Manager at Klika Tech, Inc

- Vadim Radzivill, CEO & founder R-NOX.

У вас самого есть практический опыт в разработке и внедрении IoT решений? Предложите тему доклада или воркшопа.

Пишите на: iot.community.belarus@gmail.com

