Семинар "Трудовые отношения в IT"

19 апреля с 15.00 до 17.00!

Семинар для руководителей IT компаний, начальников отдела кадров.



Почему стоит подходить ответственно к оформлению трудовых отношений с командой разработчиков?



Если Ваша компания не хочет рисковать правом на объекты интеллектуальной собственности, исходом дела в суде по трудовому спору или получить штраф за нарушение законодательства от комитета по труду, то этот семинар для вас.

Программа семинара:



1. Трудовые отношения с командой.

1.1. Способы оформления сотрудников (трудовой договор vs заключение гражданско-правового договора).

1.2. Разбираем кейсы:

1.2.1. ЗП в валюте: подводные камни.

1.2.2. Работа из дома, какие риски для нанимателя?

1.2.3. Как правильно оформить работу в других часовых поясах?

1.3. Увольнение сотрудников.

1.3.1. Как уволить разработчиков и избежать судебных споров?

1.3.2. Закрытие проекта: что нужно помнить?



2. Дополнительные инструменты урегулирования отношений с командой.

2.1. Защита коммерческой тайны.

2.2. Защита IP.

2.3. Соглашения о неконкуренции.

2.4. Опционы с работниками.



Спикеры:

Светлана Водчиц, ведущий специалист по кадрам Юридической компании ЮКОН

Специализация: кадровое сопровождение деятельности IT компаний.

Галина Семашко, юрист “Юридической компании ЮКОН”

Специализация: сопровождение деятельности IT компаний.



Участие бесплатное, но количество мест ограничено!



Регистрация доступна до 18 апреля по ссылке.