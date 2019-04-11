Семинар "Трудовые отношения в IT"

Дата проведения:
Место проведения:
19 апреля с 15.00 до 17.00!
Семинар для руководителей IT компаний, начальников отдела кадров.
Почему стоит подходить ответственно к оформлению трудовых отношений с командой разработчиков?
Если Ваша компания не хочет рисковать правом на объекты интеллектуальной собственности, исходом дела в суде по трудовому спору или получить штраф за нарушение законодательства от комитета по труду, то этот семинар для вас.
Программа семинара:
1. Трудовые отношения с командой.
1.1. Способы оформления сотрудников (трудовой договор vs заключение гражданско-правового договора).
1.2. Разбираем кейсы:
1.2.1. ЗП в валюте: подводные камни.
1.2.2. Работа из дома, какие риски для нанимателя?
1.2.3. Как правильно оформить работу в других часовых поясах?
1.3. Увольнение сотрудников.
1.3.1. Как уволить разработчиков и избежать судебных споров?
1.3.2. Закрытие проекта: что нужно помнить?
2. Дополнительные инструменты урегулирования отношений с командой.
2.1. Защита коммерческой тайны.
2.2. Защита IP.
2.3. Соглашения о неконкуренции.
2.4. Опционы с работниками.
Спикеры:
Светлана Водчиц, ведущий специалист по кадрам Юридической компании ЮКОН
Специализация: кадровое сопровождение деятельности IT компаний.
Галина Семашко, юрист “Юридической компании ЮКОН”
Специализация: сопровождение деятельности IT компаний.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено!
Регистрация доступна до 18 апреля по ссылке.
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