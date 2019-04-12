Конференция «Цифровой банкинг 2019»

26 апреля 2019 года Национальный банк Республики Беларусь совместно с Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк» проводят V Юбилейную конференцию «Цифровой банкинг 2019».

В этом году одной из ключевых задач Конференции станет выработка предложений в обновляемый проект Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь. В программе Конференции будут отражены все направления Меморандума о сотрудничестве Национального банка Республики Беларусь и Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса», а именно:

- развитие открытых интерфейсов прикладного программирования;

- развитие технологий распределенного реестра;

- удаленная идентификация;

- развитие платежного и расчетного пространства;

- искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные;

- кибербезопасность.

Виктор Суздальцев, менеджер-координатор по направлению «Развитие Технологий Распределенных Реестров» в рамках Меморандума отмечает, что в последнее время в качестве отдельного сегмента FinTech рассматривают цифровые технологии в платёжной сфере. Платёжные решения на базе технологии распределённого реестра сегодня тестируются и внедряются на разных уровнях: глобальными платёжными системами, национальными банками, финтех-фирмами. «В Беларуси, на данный момент, проходит процесс анализа применимости и эффективности внедрения блокчейн-технологий в платежном пространстве. Для того, чтобы начать разрабатывать такой продукт все стороны, включая банки и регулятора, должны убедиться в том, что решение будет стабильным, надежным и эффективным, то есть будет работать не хуже имеющегося и при этом иметь некие бизнес-преимущества для пользователей», - подчеркнул Виктор Суздальцев. При грамотном применении технологии распределенных реестров способны сократить операционные затраты, в том числе в межбанковских платежах; повысить качественные показатели предоставляемых клиентам банков сервисов, а также увеличить доступность данных сервисов.

«Технологии стремительно меняют бизнес-процессы во многих индустриях. Банковское сообщество как всегда одним из первых перенимает инновационные практики, - обозначил Александр Пекарский, менеджер-координатор по направлению «Искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные» в рамках Меморандума. В частности, сейчас в большинстве финансовых организаций в стратегии и организационной структуре выделены большие блоки посвященные цифровой трансформации. А развитие технологий искусственного интеллекта или AI (Artificial intelligence - искусственный интеллект), по мнению экспертов будет новой волной, которая называется AI трансформация бизнеса. Пока об этом громко заявили Google и Российский Сбербанк, но я считаю, что технологии машинного обучения существенно изменят внутреннее устройство финансовых организаций и подходы к принятию решений. Поэтому призываю не оставаться в стороне от развития и внедрения этих технологий».

Александр Сушко, менеджер-координатор по направлению «Кибербезопасность» подчеркнул, что объём передаваемых данных растёт неумолимо быстро: повляются устройства, новые приложения, общие ресурсы уходят в облако. Пользователи все активнее взаимодействуют в мессенджерах и соцсетях, в онлайн среду переносятся привычные действия - от заказа еды на дом до документооборота, при которых используются персональные данные пользователей и компаний. Однако, «о выборе эффективных инструментов для надежного обеспечения информационной безопасности судить сложно, – отмечает Александр Сушко. – На сегодняшний день бизнес стремится самостоятельно создавать новые методы для защиты информации. При этом необходимо учитывать технические, организационные и правовые условия и создавать те продукты, которые будут минимизировать участие пользователей и позволят технически защищать от угроз социальную инженерию».

С более подробной информацией о Конференции и условиями участия можно ознакомиться на сайте Конференции и в группе Facebook.