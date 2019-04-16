Java-конференция для начинающих Java-разработчиков

Дата проведения: 

24.05.2019

Место проведения: 

Бесплатно

24 мая мы проведем бесплатную Java-конференцию для начинающих Java-разработчиков. Спикеры – Java-эксперты из IBA Group, руководители международных проектов c 19-летним опытом работы Иван Брель и Николай Зайкин.

В ПРОГРАММЕ:

  • JVM/JDK под капотом
  • Spring
  • Puzzlers
  • JVM языки программирования
  • Архитектуры Java-проектов
  • Фреймворки
  • Высоконагруженные системы
  • Java Perfomance
  • Распределенные системы
  • Инструменты разработчика
  • JavaScript
  • Современная Java (новое в Java 9, 10, 11 и 12)
  • Java-сертификация

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться и выполнить задание: подпишитесь на нас в Instagram – @instituteiba, поставьте лайк под постом о конференции и отметьте в комментариях 3 друзей.

Время проведения: 10:00 – 16:00

Место: Space Hall, Минск, ул. Октябрьская, 16/3.

Регистрация по телефону +375 29 690 40 33 или по ссылке https://www.instituteiba.by/courses/it/java/basic-course/java-conference/.

Приходите, будет точно очень полезно и круто!

 

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