Java-конференция для начинающих Java-разработчиков

Дата проведения:
24.05.2019
Место проведения:
Бесплатно
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24 мая мы проведем бесплатную Java-конференцию для начинающих Java-разработчиков. Спикеры – Java-эксперты из IBA Group, руководители международных проектов c 19-летним опытом работы Иван Брель и Николай Зайкин.
В ПРОГРАММЕ:
- JVM/JDK под капотом
- Spring
- Puzzlers
- JVM языки программирования
- Архитектуры Java-проектов
- Фреймворки
- Высоконагруженные системы
- Java Perfomance
- Распределенные системы
- Инструменты разработчика
- JavaScript
- Современная Java (новое в Java 9, 10, 11 и 12)
- Java-сертификация
Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться и выполнить задание: подпишитесь на нас в Instagram – @instituteiba, поставьте лайк под постом о конференции и отметьте в комментариях 3 друзей.
Время проведения: 10:00 – 16:00
Место: Space Hall, Минск, ул. Октябрьская, 16/3.
Регистрация по телефону +375 29 690 40 33 или по ссылке https://www.instituteiba.by/courses/it/java/basic-course/java-conference/.
Приходите, будет точно очень полезно и круто!
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