Java-конференция для начинающих Java-разработчиков

24 мая мы проведем бесплатную Java-конференцию для начинающих Java-разработчиков. Спикеры – Java-эксперты из IBA Group, руководители международных проектов c 19-летним опытом работы Иван Брель и Николай Зайкин.

В ПРОГРАММЕ:

JVM/JDK под капотом

Spring

Puzzlers

JVM языки программирования

Архитектуры Java-проектов

Фреймворки

Высоконагруженные системы

Java Perfomance

Распределенные системы

Инструменты разработчика

JavaScript

Современная Java (новое в Java 9, 10, 11 и 12)

Java-сертификация

Участие бесплатное, но нужно зарегистрироваться и выполнить задание: подпишитесь на нас в Instagram – @instituteiba, поставьте лайк под постом о конференции и отметьте в комментариях 3 друзей.

Время проведения: 10:00 – 16:00

Место: Space Hall, Минск, ул. Октябрьская, 16/3.

Регистрация по телефону +375 29 690 40 33 или по ссылке https://www.instituteiba.by/courses/it/java/basic-course/java-conference/.

Приходите, будет точно очень полезно и круто!