Изменения в работе с Google: как работать без ошибок. Мастер-класс для руководителей

Работаете с иностранными площадками? Не можете разобраться с апрельскими изменениями договора Google?

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” и юридическая фирма Legaltax приглашают на мастер-класс руководителей, которые хотят правильно работать с иностранными площадками.

На мастер-классе расскажем о:

Работе со Steam, Apple Store и Google Play. Существенных изменениях в работе с Google c апреля 2019 года. Разберем, какую информацию надо выгрузить из Google, как ее структурировать, что передать в бухгалтерию; как отражать в учете и какими первичными документами закрывать эти операции. Нюансах для резидентов ПВТ. Использовании белорусскими разработчиками иностранных компаний - остался ли смысл после ПВТ 2.0. Применении льготных режимов IP Box к GameDev компаниям на Кипре.

Наш мастер-класс подготовлен специально для руководителей. Обучение для бухгалтеров по особенностям налогообложения при работе с Google Play мы будем проводить отдельно. Подробнее о мероприятии здесь.

Спикеры:

Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Председатель по качеству и этике Ассоциации бухгалтерских фирм. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

Роман Шпаковский ADIT (CIOT, UK) - налоговый консультант, партнер Legaltax, специалист по международным налоговым и регуляторным вопросам.

Стоимость: 50 BYN.

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