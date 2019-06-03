Изменения в работе с Google: как работать без ошибок. Мастер-класс для руководителей

Дата проведения: 

18.06.2019

Место проведения: 

Платно

Работаете с иностранными площадками? Не можете разобраться с апрельскими изменениями договора Google?

Бухгалтерский сервис “Делай Свое Дело” и юридическая фирма Legaltax приглашают на мастер-класс руководителей, которые хотят правильно работать с иностранными площадками.

На мастер-классе расскажем о:

  1. Работе со Steam, Apple Store и Google Play.
  2. Существенных изменениях в работе с Google c апреля 2019 года. Разберем, какую информацию надо выгрузить из Google, как ее структурировать, что передать в бухгалтерию; как отражать в учете и какими первичными документами закрывать эти операции.
  3. Нюансах для резидентов ПВТ.
  4. Использовании белорусскими разработчиками иностранных компаний - остался ли смысл после ПВТ 2.0.
  5. Применении льготных режимов IP Box к GameDev компаниям на Кипре.

Наш мастер-класс подготовлен специально для руководителей. Обучение для бухгалтеров по особенностям налогообложения при работе с Google Play мы будем проводить отдельно. Подробнее о мероприятии здесь.

Спикеры:

Маргарита Новосельцева - руководитель IT-направления бухгалтерского сервиса “Делай Свое Дело”. Налоговый консультант, эксперт в области бухгалтерского консалтинга с 13-летним опытом работы. Председатель по качеству и этике Ассоциации бухгалтерских фирм. Автор порталов probusiness.io, kv.by. Соавтор выпусков “Шпаргалки руководителя”.

Роман Шпаковский ADIT (CIOT, UK) - налоговый консультант, партнер Legaltax, специалист по международным налоговым и регуляторным вопросам.

 

Стоимость: 50 BYN.
Купить билет.

Версия для печатиВерсия для печати
Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!