Семинар "Перспективы и направления развития банковских информационных технологий"

18-20 июня 2019 года с целью обмена опытом в области разработки и продвижения современных информационных и цифровых технологий в финансово-кредитной сфере, представители Национального банка Республики Беларусь и руководители ИТ-департаментов банков встретятся с ТОП-менеджерами прогрессивных ИТ-компаний страны и ближнего зарубежья на ежегодном семинаре «Перспективы и направления развития банковских информационных технологий». В этом году мероприятие пройдет на новой площадке - Спортивно-оздоровительной базе ФПБ «Ратомка».

В этом году регулятор планирует обсудить вопросы мгновенных платежей и внедрения автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств, рассказать об опыте применения центральными банками гибких методов управления, подвести промежуточные итоги деятельности FinCERT, а также продолжить обсуждение по направлениям деятельности во исполнение Меморандума о сотрудничестве между Национальным банком Республики Беларусь и Ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

Со стороны ИТ-компаний планируется раскрыть темы Open API, виртуализации, управления человеческими ресурсами и другие актуальные на сегодняшний день вопросы. Будут представлены несколько новых проектов, которые еще только внедряются, и примеры уже завершенных кейсов, получивших положительную оценку. Отдельное место в этом году отведено вопросам информационной безопасности.

В завершении семинара с целью выработки предложений в обновляемую Стратегию развития цифрового банкинга состоится итоговая дискуссия с участием менеджеров-координаторов Меморандума, представителей регулятора и банков.

Партнерами семинара в этом году выступают velcom-A1, Лаборатория Касперского, IBA IT Park, Softclub, Системные технологии, БайТех Солюшн, Банковско-финансовая телесеть, SAP, DIS Group.

Следить за новостями Семинара, а также зарегистрироваться можно на сайте мероприятия https://it-event.by/devbankit2019/ . Количество мест ограничено.