Трудовые отношения в IT: нанимаем, мотивируем и защищаем команду в интересах компании

В IT-бизнесе команда – это ключевой ресурс, за который сегодня борются все, без исключения, компании.

27 июня на совместном семинаре с Компьютерной академией ШАГ юристы и адвокаты REVERA расскажут о нюансах современного трудового права, возможностях, которые дает работодателю Декрет 8.

Кому будет полезен мастер-класс:

HR-директорам и HR-менеджерам

Владельцам IT компаний

CEO и ТОП-менеджерам

Программа:

Что учесть при найме Обеспечение конфиденциальности информации о компании.

— Порядок введения режима охраны коммерческой информации (коммерческой тайны): необходимые документы, алгоритм действий

— Основные положения о локальном акте о конфиденциальности: на что обратить особенное внимание при разработке

Правила о неконкуренции и непереманивании.

— NCA и кто может его применить: наиболее распространенные вопросы и ответы на них

— Требования к NCA с позиции законодательства Беларуси: пределы допустимого в регулировании

— NSA (соглашение о непереманивании). Что за документ, для чего он нужен. Кто вправе его заключить. Предмет и основные положения документа

Трудовые споры: как решать конфликты с сотрудниками наиболее эффективно

Спикеры:

Екатерина Педо, руководитель корпоративной практики REVERA, адвокат

Михаил Битус, юрист корпоративной практики REVERA

Дарья Ермак, юрист корпоративной практики REVERA

Юлия Ошмян, адвокат судебной практики REVERA

Где?

Карла Маркса, 32, Академия ШАГ, конференц-зал (3-й этаж)

Когда?

27 июня, регистрация в 18.30, начало в 19.00

Стоимость участия: 45 BYN

Купить билеты вы можете по ссылке: https://bezkassira.by/trudovyeotnosheniyavitnanimaemmotiviruemizashhishhaemkomandu-6428/