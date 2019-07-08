Kotlin/Everywhere Minsk - это некоммерческая конфиренция, организуемая сообществами GDG Minsk и Belarus Kotlin User Group.



1 день, 3 потока:

- General: все о языке Kotlin и его возможностях

- Kotlin на Android

- Kotlin на Backend и Cloud

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