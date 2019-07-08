Дата проведения:
07.09.2019
Место проведения:
Бесплатно
Версия для печати
Kotlin/Everywhere Minsk - это некоммерческая конфиренция, организуемая сообществами GDG Minsk и Belarus Kotlin User Group.
Kotlin/Everywhere Minsk - это некоммерческая конфиренция, организуемая сообществами GDG Minsk и Belarus Kotlin User Group.
1 день, 3 потока:
- General: все о языке Kotlin и его возможностях
- Kotlin на Android
- Kotlin на Backend и Cloud
Больше деталей совсем скоро. Следите за новостями в группах сообществ!
Горячие темы