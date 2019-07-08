Kotlin/Everywhere Minsk

Дата проведения: 

07.09.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Kotlin/Everywhere Minsk - это некоммерческая конфиренция, организуемая сообществами GDG Minsk и Belarus Kotlin User Group.

1 день, 3 потока:
- General: все о языке Kotlin и его возможностях
- Kotlin на Android
- Kotlin на Backend и Cloud

Больше деталей совсем скоро. Следите за новостями в группах сообществ!

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