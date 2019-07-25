Хотите стать айтишником, но не знаете, с чего начать? Приходите 12 октября на бесплатную конференцию IT-Entrance 2019, которая пройдет в отеле «Виктория» (Минск, пр. Победителей 59). Здесь вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.

Конференция будет интересна, если вы:

Начинающий IT-специалист

Студент технической специальности

Хотите переквалифицироваться в сферу IT

На мероприятии мы рассмотрим следующие темы:

Какие самые востребованные IT-специальности в Беларуси;

Как найти свою IT-компанию;

Как правильно составить резюме в IT-компанию;

Как прокачать язык для работы в IT;

Как создать успешный стартап.

Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!