Дата проведения:
12.10.2019
Место проведения:
Бесплатно
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Хотите стать айтишником, но не знаете, с чего начать? Приходите 12 октября на бесплатную конференцию IT-Entrance 2019, которая пройдет в отеле «Виктория» (Минск, пр. Победителей 59). Здесь вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.
Конференция будет интересна, если вы:
- Начинающий IT-специалист
- Студент технической специальности
- Хотите переквалифицироваться в сферу IT
На мероприятии мы рассмотрим следующие темы:
- Какие самые востребованные IT-специальности в Беларуси;
- Как найти свою IT-компанию;
- Как правильно составить резюме в IT-компанию;
- Как прокачать язык для работы в IT;
- Как создать успешный стартап.
Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!
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