IT ENTRANCE 2019

Дата проведения: 

12.10.2019

Место проведения: 

Бесплатно

Хотите стать айтишником, но не знаете, с чего начать? Приходите 12 октября на бесплатную конференцию IT-Entrance 2019, которая пройдет в отеле «Виктория» (Минск, пр. Победителей 59). Здесь вы сможете окунуться в сферу IT, познакомиться с известными спикерами и пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний Беларуси.

Конференция будет интересна, если вы:

  • Начинающий IT-специалист
  • Студент технической специальности
  • Хотите переквалифицироваться в сферу IT

На мероприятии мы рассмотрим следующие темы:

  • Какие самые востребованные IT-специальности в Беларуси;
  • Как найти свою IT-компанию;
  • Как правильно составить резюме в IT-компанию;
  • Как прокачать язык для работы в IT;
  • Как создать успешный стартап.

Спешите зарегистрироваться, количество мест ограничено!

 

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