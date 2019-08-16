Мастер-класс "Что сделать, чтобы работало? Сотрудники, продажи, контроль"

Приглашаем каждого из Вас на бесплатный мастер-класс

Все знаем, что прибыльный бизнес - это эффективные оргструктура, мотивация, автоматизация, маркетинг. Мы подготовили для пять готовых, практических и проверенных бизнес-решений по организации, мотивации и автоматизации бизнеса, которые привели компании к взрывному росту продаж.

Весь мастер-класс будет строиться на примере реализованных проектов в сферах: производство, розничные и оптовые продажи, b2b и b2c услуги. Мастер-класс состоится завтра 29 августа в 16.00 по адресу ул. Сторожевская, 15 (гостиница Беларусь)



Вход бесплатный. Регистрация обязательна

https://bsbi.bitrix24site.by/meropriyatiya2/ или по телефону +375 29 501 77 69