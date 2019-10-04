True Stories: о профессиональном выгорании

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Для кого эта встреча?
Для менеджеров, руководителей, ИТ-специалистов, всех работников умственного труда и тех, кто работает с людьми. Для тех, у кого работа не заканчивается в тот момент, когда они покидают рабочее место. Для тех, кто понимает, что хочет перестроить свой сценарий жизни, перестать бороться с «ветряными мельницами» и начать слушать себя.
Определить у себя профессиональное выгорание можно по следующим признакам:
1. Вы потеряли интерес к тому что делаете, не помогает ни смена проекта, ни длительный отпуск.
2. Вы чувствуете себя постоянно уставшими и раздраженными, ухудшается сон и аппетит.
3. У вас снижается интерес к другим сферам жизни - семье, друзьям, хобби и увлечениям.
4. Вы начинаете более интенсивно болеть.
И чтобы справиться с выгоранием нужны эксперты и поддерживающее окружение. На ивенте вы найдете и то, и другое.
Стоимость участия – 80 BYN, в день ивента – 100 BYN.
Зарегистрироваться, посмотреть список сторителлеров и экспертов можно на сайте.
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