Измерение эффективности методов информационной безопасности обсудят эксперты Кода ИБ на конференции, которая пройдет в Минске 17 октября.

В каждой организации, где существует отдел, ответственный за обеспечение информационной безопасности, вопрос определения степени защищенности данных решается по-своему. В каких-то компаниях в основу ложатся показатели о числе отраженных атак, а у кого-то все сводится к количеству разработанных нормативных документов по теме ИБ. На пленарной дискуссии, которая откроет конференцию Код ИБ в Минске, действующие руководители служб информационной безопасности поделятся своими наработками в вопросах измерения эффективности ИБ.

В секции «Люди» прозвучат доклады компаний Falcongaze, RuSIEM и SearchInform на тему обеспечения внутренней безопасности с использованием DLP и SIEM-cистем, секция «Технологии» будет полезна участникам, чья область интересов относится к программно-аппаратным средствам защиты и опыту их применения. В этой секции выступят представители компании Fortinet (Спонсор секции) и Доктор Веб.

На секции «Безопасность КВОИ» спикер от Лаборатории Касперского (Спонсор секции) расскажет об основных подходах, позволяющих создавать индивидуальную модель безопасности каждого КВОИ и способы повешения эффективности обеспечения безопасности КВОИ.

Напомним, конференции Код информационной безопасности – это международный проект, конференции КОД ИБ проходят в 23 городах и 5 странах. Участников всех мероприятий объединяет общение на профессиональные темы в чате мэссенджера Телеграм @codeibcommunity.

Подать заявку на бесплатное участие в конференции можно уже сейчас на сайте https://minsk.codeib.ru/