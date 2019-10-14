Дата проведения:
02.11.2019
Место проведения:
Бесплатно
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2 ноября в Гродно пройдет IT-конференция Grocon’19.
Come unit IT! Уже в четвертый раз это масштабное профессиональное событие города объединит более 400 инженеров различных направлений.
Участники Grocon’19 смогут А еще поучаствовать в бизнес-играх, интерактивах и розыгрышах.
Доклады пройдут в 4 параллельных потоках – Adapt IT, Unit IT, Maintain IT, Manage IT. Более 20 спикеров поделятся реальным опытом и расскажут про:
- микрооптимизацию в Kotlin-коде, mainframer, обработку больших объемов данных, core-фреймворки и многомодульную архитектуру
- концептуальные и «технические» вопросы QA-менеджмента, DevOps engineering, автоматизацию процессов, тесты в legaсy-системах и инструменты delivery менеджера
- правовое регулирование труда в IT-сфере и создание экспертных сообществ
- документацию дизайн-системы, удаленную работу команды с Product Owner, виды data-driven подхода, эмоциональный дизайн и внутренний стартап ЕРАМ – приложение «Айболит»
Кроме того, на конференции будут представлены IT-коммьюнити Гродно (BA, QA) и Минска (Agile, Design Spot, COMAQA).
Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация. Полная агенда доступна на сайте.
Дата: 2 ноября, 9:30-17:30
Место: Бизнес-центр "БИРЖА" (г. Гродно, пр. Космонавтов, 37А)
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