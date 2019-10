2 ноября в Гродно пройдет IT-конференция Grocon’19.

Come unit IT! Уже в четвертый раз это масштабное профессиональное событие города объединит более 400 инженеров различных направлений.

Участники Grocon’19 смогут А еще поучаствовать в бизнес-играх, интерактивах и розыгрышах.

Доклады пройдут в 4 параллельных потоках – Adapt IT, Unit IT, Maintain IT, Manage IT. Более 20 спикеров поделятся реальным опытом и расскажут про:

микрооптимизацию в Kotlin-коде, mainframer, обработку больших объемов данных, core-фреймворки и многомодульную архитектуру

концептуальные и «технические» вопросы QA-менеджмента, DevOps engineering, автоматизацию процессов, тесты в legaсy-системах и инструменты delivery менеджера

правовое регулирование труда в IT-сфере и создание экспертных сообществ

документацию дизайн-системы, удаленную работу команды с Product Owner, виды data-driven подхода, эмоциональный дизайн и внутренний стартап ЕРАМ – приложение «Айболит»

Кроме того, на конференции будут представлены IT-коммьюнити Гродно (BA, QA) и Минска (Agile, Design Spot, COMAQA).

Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация. Полная агенда доступна на сайте.

Дата: 2 ноября, 9:30-17:30

Место: Бизнес-центр "БИРЖА" (г. Гродно, пр. Космонавтов, 37А)