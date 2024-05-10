Microsoft запустит магазин мобильных игр Xbox в июле

Microsoft уже несколько лет говорит о планах по созданию магазина мобильных игр для Xbox, и теперь компания планирует запустить его в июле. Выступая на технологическом саммите Bloomberg, президент Xbox Сара Бонд раскрыла дату запуска — июль 2024 года.

Магазин будет ориентирован на оригинальные мобильные игры от различных студий Microsoft, в том числе такие хиты, как Call of Duty: Mobile и Candy Crush Saga. Бонд говорит, что в будущем смогут размещать свои игры и партнеры.

Microsoft реализует проект в расчёте на то, что Apple и Google будут вынуждены открыть свои магазины мобильных приложений, но софтверный гигант не намерен ждать, когда «Закон о цифровых рынках» (DMA) по-настоящему изменит правила игры в Европе, и какие-то действия будут предприняты в США.

Microsoft впервые намекнула на «магазин следующего поколения» в начале 2022 года, всего через месяц после того, как компания объявила о приобретении Activision Blizzard.