В ПВТ создан первый онлайн-сервис электронной медиации

Резидент Парка высоких технологий ООО «МетаЭра» совместно с ведущими медиаторами и юристами Беларуси запустил первый и единственный в Беларуси онлайн-сервис электронной медиации для бизнеса.

Это возможность быстрого и доступного разрешения споров между компаниями с помощью профессионального медиатора. Вся процедура, включая переговоры, проходит онлайн, документы подписываются ЭЦП и направляются в суд прямо из рабочего кабинета, таким образом помогая сэкономить время и средства сторон, особенно находящихся на значительном расстоянии друг от друга.

Проект стартовал в феврале 2024 года и с его помощью уже успешно проведено несколько медиаций, а все документы, составленные в электронном виде и подписанные ЭЦП сторонами спора онлайн, приняты экономическим судом Республики Беларусь.