Microsoft тестирует новое меню «Пуск» в Windows 11

Microsoft начала тестирование изменения в меню «Пуск» Windows 11, которое может представить плавающую панель, полную виджетов. Новая функция была обнаружена в последних тестовых версиях Windows 11, которые Microsoft опубликовала публично.

В системе есть упоминания «CompanionCardReader», благодаря которому виджеты смогут отображаться в виде отдельной панели как слева, так и справа от основного меню «Пуск». Скорее всего, сторонние разработчики смогут создавать собственные виджеты для размещения в «Пуске».

Стоит отметить, что это может быть лишь один из множества внутренних экспериментов, который никогда не появится. 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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